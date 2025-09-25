Coppa Italia, il Genoa batte 3-1 l'Empoli e va agli ottavi

Genova, 25 settembre 2025 – Il Genoa batte 3-1 l’Empoli e stacca un prezioso pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un successo conquistato in rimonta dai rossoblù, finiti sotto al 12’ sulla punizione di Saporiti. Appena 3’ più tardi è arrivata la risposta vincente di Frendrup, che ha riequilibrato il punteggio e dato ulteriore brio a un primo tempo in cui non sono di certo mancate le occasioni da una parte e dall’altra. Nella ripresa, poi, i rossoblù sono emersi facendo la differenza sul piano della qualità e della profondità, mettendo la freccia del sorpasso con il colpo di testa vincente di Marcandalli al 56’ e chiudendo definitivamente i conti con il tris firmato a 7’ dal 90’ da Ekhator.

Saporiti la sblocca su punizione ma Frendrup risponde immediatamente

Partenza subito frizzante, con le squadre che giocano a viso aperto e senza alcun timore reverenziale, con il Genoa che ci prova per primo al 3’ con la conclusione Di Valentin Carboni. Non sta certo a guardare l’Empoli, che al 12’ sblocca la partita: Gerard Yepes conquista un calcio di punizione dal limite per un fallo del già citato Valentin Carboni. Sul pallone si presenta il genovese Saporiti che con una traiettoria velenosa elude la barriera – posizionata in maniera non impeccabile – e infila il pallone alle spalle di Leali. La gioia dei toscani dura però appena 3’ perché al 15’ arriva il pari di Frendrup che, imbeccato dalla verticalizzazione di Colombo, sfrutta il buco creato tra centrale e laterale destro e a tu per tu con Perisan non manca l’appuntamento con il gol. Fuochi d’artificio che stappano una partita che continua ad essere estremamente gradevole e giocata a ritmi sostenuti da entrambe le formazioni, che creano altre palle gol: da una parte ci provano prima l’autore del 1-0 Saporiti con un tiro parato da Leali e poi Guarino con un colpo di testa da ottima posizione. Per il Genoa, invece, a rendersi più pericolosi sono Grombaek su punizione e Valentin Carboni e Lorenzo Colombo che allo scadere del primo tempo spedisce sul fondo un pallone colpito con un buon stacco di testa.

Marcandalli firma sorpasso ed Elhator la chiude all’83’

A inizio ripresa, Vieira fa la prima mossa togliendo Junior Messias e inserendo Venturino mentre Pagliuca lascia invariato lo scacchiere toscano. Il classe 2006 rossoblù si presenta con un ottimo biglietto da visita: un destro a rientrare al 50’ che sfila sul fondo ma non di molto. Sono i padroni di casa a provare a prendere in mano il pallino del gioco con maggiore convinzione e pochi secondi dopo il 55’ mettono la freccia del sorpasso: sugli sviluppi prolungato di un calcio d’angolo arriva un cross per Venturino che prolunga di testa per Marcandalli che, a pochi passi dalla porta avversaria, trova l’incornata vincente. Lo svantaggio spinge Pagliuca a compiere le prime due mosse e a inserire Stiven Shpendi e Zanaga – al debutto in prima squadra – al posto di Popov e Franco Carboni, mentre Vieira sostituisce Colombo con Ekhator. Chiusa la girandola dei cambi, nei 20’ finali il Genoa – approfittando anche della crescente stanchezza che si fa sentire nelle gambe dei giocatori dell’Empoli – cerca di tenere il più possibile il possesso palla per contenere le sortite dei toscani e all’83’ chiude i conti: su un tiro di Stanciu arriva la respinta di Perisan sui piedi di un difensore che a sua volta rilancia sulla testa di Thorsby; Il tutto diventa un assist per Ekhator che a porta quasi sguarnita e a due passi dalla linea insacca il definitivo 3-1.

Il tabellino

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup (dal 67’ Masini), Stanciu (dall’84’ Fini); V. Carboni, Messias (dal 46’ Venturino), Gronbaek (dal 67’ Thorsby); Colombo (dal 60’ Ekhator). All. Vieira Empoli (3-4-2-1): Perisan; Obaretin, Guarino, F. Carboni (dal 59’ Zanaga); Ebuehi, Belardinelli, Yepes (dal 67’ Ignacchiti), Moruzzi; Ilie, Saporiti; Popov (dal 59’ Shpendi). All. Pagliuca Marcatori: Saporiti (Empoli 12’), Frendrup (Genoa 15’), Marcandalli (Genoa 56’), Ekhator (Genoa 84’).