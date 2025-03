La "papera" di Silvestri salva il Genoa: a Marassi è 1-1 contro l'Empoli

Genova, 2 marzo 2025 – La rete segnata da Vasquez con la decisiva complicità di Silvestri all’82’ salva il Genoa che in casa pareggia 1-1 contro l’Empoli. Un pari che lascia tanti rimpianti ai toscani, i quali, dopo un quarto d’ora di marca rossoblù, hanno preso in mano la partita passando in vantaggio al 36’ grazie a Grassi. Trovato l’1-0, gli uomini di D'Aversa hanno continuato a controllare il gioco senza particolari difficoltà anche nella ripresa, incassando la prima occasione rossoblù soltanto al 76’. Sei minuti più tardi, però, l’errore fatale di Silvestri che non è riuscito a trattenere una girata all’apparenza non irresistibile di Vasquez per il definitivo pareggio.

Primo tempo

È il Genoa, nel primo scampolo di gioco, a prendere in mano le chiavi del match con un paziente fraseggio costruito dal basso per provare a trovare i giusti varchi nelle maglie difensive dei toscani. Pertugi che la squadra di D’Aversa sa chiudere con grande accortezza per poi dispiegarsi in transizione cercando ampiezza sulle corsie esterne. E proprio dalla fascia – sinistra – nasce al quarto d’ora la prima, vera occasione della gara, costruita da Gyasi che, sul cross di Pezzella, si avventa sul pallone ma viene contrastato con efficacia da Martin e calcia fuori misura da ottima posizione. Un primo squillo di un match che prosegue poi con grande intensità ed equilibrio ma senza particolari emozioni, almeno fino al 36’ quando l’Empoli – capace di guadagnare metri con il passare dei minuti -mette a segno la rete del vantaggio grazie a capitan Grassi che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, fa partire un destro a fil di palo cogliendo un po’ di sorpresa Leali che forse si avventa sul pallone con una frazione di secondo di ritardo e vede il pallone finire in fondo alla rete. Colpito nel vivo, il Genoa fatica a reagire e così il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti ma con qualche attimo di nervosismo di troppo che porta ai cartellini gialli per Maleh e Zanoli.

Secondo tempo

Dopo l’intervallo, D’Aversa sceglie di togliere Colombo – già ammonito – per sostituirlo con Kouamé e dall’altra parte il Genoa prova a ripartire con grinta facendosi vedere dalle parti di Silvestri con un’iniziativa di Pinamonti sventata sul nascere da Cacace. Evidentemente non soddisfatto, al 51’, Vieira decide di fare i primi cambi dando peso all’attacco con gli innesti di Ekhator e Cornet. Forzato, invece, l’inserimento pochi minuti più tardi di Sabelli al posto di Bani, messo ko da un problema di natura muscolare. Con un uomo in più a centrocampo, i rossoblù spingono pur senza riuscire a pungere e al 60’ su una palla persa si fanno cogliere di sorpresa regalando all’Empoli una chance di raddoppiare con Esposito, bravo a liberarsi in area dopo uno scambio con Henderson ma poi fermato in area dopo la conclusione a botta sicura dall’intervento provvidenziale di Vasquez. Scampato il pericolo, Vieira decide di giocarsi il tutto per tutto passando di fatto al modulo con tre trequartisti e due mediani con gli ingressi in campo di Ekuban e Onana, mentre D’Aversa sceglie di coprirsi togliendo Esposito e gettando in mischia De Sciglio. Nonostante i cambi operati dal tecnico francese, è però sempre l’Empoli, con i calci da fermo, a creare i maggiori pericoli: al 71’ Cacace sfiora infatti ben due volte il bis prima con una punizione deviata in corner e poi con una spizzata poco precisa sugli sviluppi dello stesso calcio d’angolo. Per vedere la prima, vera palla gol di marca genoana bisogna invece aspettare il 76’ quando Cornet calcia altissimo dal cuore dell’area di rigore. Il pari sembra è comunque dietro l’angolo e arriva al minuto 82 con la decisiva complicità di Silvestri che, sugli sviluppi di un corner, non trattiene una girata di Vasquez e spinge il pallone nella propria porta. L’1-1 rimette tutto in discussione e accende un finale di gara molto intenso nel quale però non arrivano ulteriori occasioni vibranti.

Il tabellino

Genoa (4-2-3-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Masini (dal 67’ Onana), Frendrup; Zanoli (dal 51’ Cornet), Messias (dal 67’ Ekuban), Miretti (dal 51’ Ekhator); Pinamonti. All.: Vieira

Empoli (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, Cacace; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito (dal 69’ De Sciglio), Henderson (dall’86’ Konate); Colombo (dal 45’ Kouamé). All.: D'Aversa.

Marcatori: Grassi (Emp. 36’), Vasquez (Genoa 82’)

Note – Ammonizioni: Colombo, Maleh, Zanoli, Henderson.