Genoa-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere la sfida

Genova, 30 agosto 2025 – Genoa e Juventus si sfidano a Marassi per la seconda giornata di Serie A. I liguri, dopo il pareggio di settimana scorsa contro il Lecce, tornano davanti al loro pubblico per provare a centrare la prima prestigiosa vittoria in campionato. I bianconeri invece, reduci dal successo ai danni del Parma, puntano tornare a casa con altri tre punti per arrivare al meglio alla sfida contro l’Inter in programma dopo la sosta. Secondo scontro in panchina tra Patrick Vieira e Igor Tudor: l’unico precedente risale a Juventus-Genoa 1-0 del marzo scorso in Serie A. Il tecnico francese ritrova la Vecchia Signora: da calciatore ha indossato la casacca dei piemontesi nella Serie A 2005/06, sommando 42 gettoni e 5 reti. A proposito di ex: Madama non potrà contare su Andrea Cambiaso, espulso contro il Parma e squalificato per due turni.

I precedenti

La Juventus è la squadra contro cui il Genoa ha incassato il maggiore numero di sconfitte in Serie A: 69, almeno nove in più che contro ogni altra avversaria nel massimo torneo; 22 successi dei liguri e 23 pareggi completano il bilancio dei 114 precedenti. Otto delle ultime 10 reti segnate nelle sfide tra Genoa e Juventus in Serie A sono state realizzate nei secondi tempi di gioco: cinque di queste dalla squadra bianconera, tre da quella rossoblù. Madama è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 sfide contro il Genoa in Serie A (7V, 2N), vincendo entrambe le gare dello scorso campionato; l’unico successo dei liguri nel periodo risale al 6 maggio 2022 (2-1 al "Luigi Ferraris"). La Vecchia Signora non ha incassato alcuna rete nelle ultime tre partite contro il Grifone in campionato; solo una volta i bianconeri hanno tenuto la porta inviolata in più match consecutivi contro i liguri in Serie A: cinque tra il 1964 e il 1976. Soltanto un pareggio nelle ultime 12 sfide al "Luigi Ferraris" tra Genoa e Juventus in Serie A: 1-1 il 15 dicembre 2023, completano sette successi dei bianconeri e quattro vittorie rossoblù.

Le curiosità

Dopo lo 0-0 contro il Lecce, il Genoa potrebbe pareggiare entrambe le prime due partite stagionali di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 1992/1993 e il 1962/1963. Il Grifone ha pareggiato il primo match di questo campionato contro il Lecce; dall’arrivo di Vieira in panchina (13ª giornata della scorsa Serie A), i rossoblù hanno chiuso in parità 10 match: meno solo di Venezia e Torino (12 ciascuna). Dopo la gara interna contro il Lecce, i liguri disputeranno le prime due partite stagionali di Serie A in casa per la prima volta nella loro storia nel massimo torneo. Dopo sei risultati utili di fila (5V, 1N) al "Luigi Ferraris", il Genoa ha perso tre delle ultime quattro gare interne di campionato, pareggiando la più recente contro il Lecce per 0-0; i rossoblù potrebbero chiudere con un pari a reti bianche due match casalinghi di fila per la prima volta dal periodo febbraio-marzo del 2022 (contro Inter ed Empoli in quel caso). La Juventus potrebbe tenere la porta inviolata in entrambe le prime due gare stagionali di Serie A in due campionati di fila per la prima volta dal biennio 2004/2005-2005/2006.

I bianconeri sono rimasti imbattuti in nove delle 10 partite con Tudor allenatore in Serie A (6V, 3N), vincendo tutte le ultime tre; l’unica sconfitta dei bianconeri in campionato con il tecnico croato è arrivata contro il Parma lo scorso 23 aprile (1-0 al "Tardini"). La Vecchia Signora ha vinto soltanto una delle ultime sei trasferte di campionato (3N, 2P); tuttavia, si tratta proprio della più recente, nell’ultima giornata dello scorso torneo, sul campo del Venezia (2-3); i bianconeri potrebbero infilare due successi esterni consecutivi in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio (contro Como e Cagliari).

Le parole di Vieira

Questo il commento di Vieira in vista della gara: “Abbiamo fatto una bella settimana, ci aspetta una partita difficile contro la Juventus dove noi saremo concentrati e proveremo a fare una buona partita. Quando siamo in campo vogliamo competere e da quando sono arrivato abbiamo sempre fatto il massimo, ma a volte fare il massimo non basta. Io sono soddisfatto perché quando sono sul campo i ragazzi sono sempre pronti. La Juve ha caratteristiche differenti rispetto al Lecce. Ha qualità per superare l’uomo e noi dobbiamo fare una bella prestazione collettiva. Serve essere compatti dietro perché hanno qualità offensiva ma anche a centrocampo. Anche noi però abbiamo qualità per poter far male a loro. Chi toglierei a Tudor? Siamo tutti d’accordo che Conceiçao a destra e Yildiz davanti hanno qualità. Collettivamente questa Juve è più forte dell’anno scorso ed è per questo che noi dobbiamo essere pronti ad affrontare una squadra che vuole vincere il campionato. Noi, davanti ai nostri tifosi, abbiamo sempre fatto bene anche contro le grandi squadre e vogliamo provare a vincere”.

Le dichiarazioni di Tudor

"È stata una settimana positiva, con buone sensazioni e tanta energia - sottolinea Tudor - Sappiamo di dover affrontare un avversario che non concede nulla, molto organizzato e con un grande dispendio di corsa. Giocare a Marassi è sempre impegnativo, servirà una prestazione importante per conquistare i punti. Champions? Il sorteggio ci ha assegnato senz'altro partite difficili. La Champions è un’altra dimensione, i ragazzi lo sanno bene. Ci siamo guadagnati questo traguardo con sacrificio e sudore, ed era giusto viverlo con entusiasmo. Ho detto alla squadra di godersi il momento, perché è il frutto del lavoro degli ultimi mesi. La vittoria con il Parma ci ha lasciato sensazioni positive: la squadra è rimasta concentrata, attenta soprattutto sulle palle inattive, dove gli avversari erano insidiosi. Vedo i ragazzi motivati e consapevoli. La continuità è un valore aggiunto, così come il rientro di Bremer e il recupero di Cabal.

La Juve oggi ha un’identità chiara, una mentalità precisa: non bisogna accontentarsi, bisogna restare sempre sul pezzo, vincendo o perdendo. Il Genoa è una squadra che sa stare in campo e corre tanto, tutti insieme. Per fare risultato bisogna eguagliare quella intensità, perché sulla qualità possiamo dire la nostra. Dal canto nostro, vedo la Juve come una squadra viva, che cresce e cambia costantemente, ma che deve mantenere lo stesso spirito di lavoro quotidiano. Bremer sta dimostrando il suo valore e continuerà a crescere. Gatti e Kelly si spingono in avanti a prescindere dalla sua presenza, ma la sua importanza è evidente. Nico González è un calciatore che ho sempre apprezzato: titolare nella nazionale argentina, può giocare sia in fascia che in avanti e sono felice di averlo con noi. Koopmeiners sarà un titolare, non ci sono dubbi: è sulla strada giusta. Kalulu, invece, ha mostrato movimenti perfetti a centrocampo, garantendo solidità e concentrazione, qualità che aiutano l’intera squadra".

Le probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. All. Vieira.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Joao Mario; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor.

La designazione arbitrale

L'Aia ha scelto di affidare Genoa-Juventus all'arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova. Gli assistenti saranno Mondin e Fontemurato, con Fourneau nel ruolo di quarto uomo. Al Var ci sarà infine la coppia composta da Paterna e La Penna.

Orario e dove vedere l'incontro

Genoa-Juventus è in calendario per domenica 31 agosto, con calcio d'inizio fissato alle 18:30. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.