Genoa-Lazio 0-3, i biancocelesti risorgono con un tris

Genova, 29 settembre 2025 - Entrambe hanno cominciato male il campionato e il monday night di Marassi diventa l'occasione per cominciare a dare una prima scossa alla classifica: il discorso vale a maggior ragione per il Genoa, fermo a 2 punti e destinato a mantenere questo bottino anche al triplice fischio in una gara cominciata già in salita, con il cartellino giallo rimediato da Vasquez dopo appena 24" che sa di presagio di sventura. E così sarà. Al Ferraris, infatti, passa la Lazio, che travolge i rossoblù grazie alle reti di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni, salendo così a 6 punti: non ancora abbastanza per rientrare nel gruppone delle squadre di alta classifica, ma di certo utile a dare un po' di respiro a Sarri dopo le recenti tormentate settimane. Discorso opposto per Vieira, che prima di una sosta che potrebbe già essere delicatissima affronterà il Napoli al Maradona: in teoria, non esattamente l'avversaria più semplice per andare a caccia di quella risalita oggi intrapresa invece dalla Lazio, che invece prima della pausa affronterà il Torino, altra formazione in cerca di un po' di ossigeno dopo i tanti alti e bassi di queste prime giornate di campionato.

Le formazioni ufficiali

Vieira sceglie un 4-2-3-1 aperto da Leali, protetto da Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez e Martin, con Frendrup e Masini come schermo ed Ellertsson, Malinovskyi e Vitinha a supporto di Colombo. Sarri si schiera a specchio e tra i pali piazza Provedel, con Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini in difesa: sulla mediana ci sono Cataldi e Basic, mentre alle spalle di Castellanos agiscono Cancellieri, Dia e Zaccagni.

Primo tempo

Passano appena 24" e l'arbitro Ayroldi sventola il cartellino giallo a Vasquez, reo di aver trattenuto Dia: se non è un record poco ci manca. Di precoce non c'è solo l'ammonizione: l'ottimo approccio della Lazio trova i suoi dividendi al 4', quando un bel filtrante di Castellanos apparecchia per il sinistro di Cancellieri, imprendibile per Leali. Il Genoa annaspa, come poco dopo fa in particolare Norton-Cuffy, a sua volta in seguito ammonito per fallo su Basic, per frenare l'avanzata di Zaccagni. Al 19' i rossoblù confezionano la prima chance per pareggiare con Vitinha, che con un destro a giro sfiora la traversa. Al 22' ancora il numero 9 di casa colpisce a volo su punizione battuta da Martin: il corpo di Romagnoli si oppone alla sfera. Al 25' Cataldi pasticcia al limite della propria area: il solito Vitinha recupera la palla e serve Colombo, il cui sinistro sorvola la traversa di poco. La Lazio resiste al momento complicato e al 30' addirittura raddoppia con Castellanos, che di destro manda nel sacco il cross di Marusic, che nell'azione si fa anche male, rimpiazzato subito da Hysaj. Stavolta il Genoa accusa ancora di più il colpo e la replica è affidata a un loffio tiro di Malinovskyi in corsa che sfila mestamente sul fondo. Eppure, al 41' serve il miglior Provedel, al primo intervento della sua partita, per dire di no alla botta da distanza ravvicinata di Ellertsson. Il portiere ospite si supera ancora di più dopo 2', quando Martin crossa e trova Colombo, perso da Gila e Romagnoli: sinistro da zero metri e miracolo di Provedel all'alba dell'1' di recupero concesso che non cambierà il parziale, che sorride alla Lazio per 2-0.

Secondo tempo

Le squadre rientrano in campo con gli stessi effettivi: ci sono sia Masini che Vitinha: il primo vede la sua botta respinta da Gila, il secondo sparacchia addirittura fuori. La Lazio replica con uno schema da calcio piazzato: Leali anticipa tutti sulla palla scodellata da Cataldi. Proprio da palla da fermo la partita si può riaprire per il Genoa, quando Ayroldi indica il dischetto dopo che un cross di Vitinha impatta sul gomito di Romagnoli: dopo on field review, l'arbitro torna sui suoi passi a causa del precedente tocco di Colombo, scontentando Marassi. Scampato il pericolo, i biancocelesti calano il tris al 63' con Zaccagni, bravo a ribadire nel sacco la parata di Leali sul colpo di testa di Cancellieri su cross di Pellegrini. Vieira rivoluziona la sua squadra: fuori Vitinha, Masini, Malinovskyi e Colombo e dentro Carboni, Stanciu, Ekhator ed Ekuban, mentre Sarri lancia Tavares per Pellegrini. Al 72' Castellanos serve Cancellieri, che solo davanti a Leali spara alle stelle. Poco dopo, proprio Cancellieri prova a riscattarsi apparecchiando per Zaccagni, la cui rovesciata non ha né fortuna né precisione. Al 75' torna a battere un colpo il Genoa: Ekhator fa la torre per Ostigard, che da distanza ravvicinata si divora il gol che potrebbe riaprire la partita, che comunque sarebbe stato annullato dalla segnalazione del fuorigioco. All'81' un cross di Martin per poco non raggiunge Ekhator, protagonista comunque di un ottimo impatto sul match. Sarri lancia anche Provstgaard, Patric e Pedro per Castellanos, Gila e Cataldi, mentre l'ultima mossa di Vieira è Venturino per Martin. Il match sembra aver già detto tutto, ma Ayroldi assegna comunque 5' di recupero, che rischiano di essere poco più di garbage time. E così è: il tabellino si modifica giusto per il giallo comminato a Ostigard per fallo su Zaccagni. Per il resto, nulla cambia: vince la Lazio, che cala un tris che sa di boccata di ossigeno dopo i recenti risultati deludenti e un inizio di stagione in generale piuttosto negativo.