Genoa-Lazio: tre punti per scacciare un avvio pessimo, probabili formazioni e orari tv

Genova 28 settembre 2025 - Decisamente al di sotto delle aspettative l'avvio in campionato di Genoa e Lazio, per questo vincere è necessario per esorcizzare queste prime giornate così così. Allo stadio Luigi Ferraris di Genova, nella sfida valevole per la quinta giornata di Serie A, questo è quanto rossoblù e biancocelesti cercheranno di fare. Da una parte una squadra ancora senza vittorie come quella ligure, le cui potenzialità sono ben al di sopra della zona retrocessione che adesso occupano; dall'altra i laziali il cui obiettivo era il pronto rientro in Europa, ma fin qui si contano tre sconfitte subite su quattro partite ufficiali giocate da quando Sarri è tornato in sella.

Al di là dei risultati poco incoraggianti di inizio anno, il Genoa è stato senza dubbio penalizzato da un calendario tutt'altro che semplice. Al di fuori del Lecce alla prima giornata, le restanti tre partite disputate dai liguri sono state tutte contro formazioni arrivate nelle prime dieci posizioni lo scorso anno. Per questo non c'è molta pressione sulle spalle di Vieira, nonostante i due soli punti fin qui conquistati. Alla sfida contro la Lazio, seguirà quella contro il Napoli a concludere questo terrificante tour de force per cominciare il campionato. Mettere però una vittoria quanto prima nel ruolino di marcia è fondamentale per mantenere serenità in spogliatoio e la spinta del Ferraris può essere una delle chiavi per farla arrivare quanto prima. Il successo in Coppa Italia ha dato un'iniezione di fortuna importante e ora si va a caccia di continuità anche in Serie A. Fin qui infatti sono latitati soprattutto i gol nonostante la mole di gioco prodotta, per questo le tre reti siglate contro l'Empoli, per altro in rimonta, potrebbero aver innescato una squadra che sembra mancare solo di fiducia.

Un discorso analogo per la verità si potrebbe fare anche per i colori laziali, ma a differenza del Genoa, in casa biancoceleste non c'è una scia positiva su cui proseguire. Lo scorso weekend i ragazzi di Maurizio Sarri hanno perso il derby tra le mura amiche, una di quelle sfide che può appesantire e non poco un ambiente ancora in cerca di fiducia. Al di là del poker rifilato al Verona, i biancocelesti sono parsi molto meccanici nei loro movimenti. La squadra è evidente come non abbia ancora digerito appieno i concetti del proprio allenatore, il che sorprende ancor di più se si pensa come siano passati solo 15 mesi tra la precedente e l'attuale esperienza sarriana sulla panchina degli aquilotti. Proprio come in casa genoana, sono i gol ancora a latitare per i capitolini. Castellanos ha dimostrato fin qui di essere senza dubbio il giocatore più pronto del reparto, ma manca del supporto tipico cui ci ha abituato il gioco dell'allenatore toscano. In questo senso potrebbe essere finalmente arrivato il momento di Isaksen, sempre più vicino al totale recupero fisico dopo la mononucleosi.

L'arbitro della gara

La designazione arbitrale per la quinta giornata di Serie A Enilive ha assegnato la direzione della gara del Ferraris tra Genoa e Lazio al signor Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Zingarelli. Zanotti sarà il quarto ufficiale dell'incontro, mentre Abisso e Dionisi seguiranno la gara da Lissone, visto come sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Per il fischietto pugliese si tratterà della terza direzione stagionale, tutte quante fin qui di Serie A. Sono sei i precedenti tra l'arbitro e il Genoa, il bilancio è di 2 successi e 4 sconfitte per la formazione ligure; 8 invece quelle con la Lazio, biancocelesti fin qui senza sconfitte nelle gare con Ayroldi, il bilancio è di 5 successi e 3 pari per la formazione capitolina.

Probabili formazioni

Contro l'Empoli in Coppa Italia si è visto un piccolo turnover, ma contro la Lazio dovrebbe rivedersi la formazione tipo di queste prime settimane di stagione. Davanti a Leali la coppia Ostigard e Vasquez formerà il duo al centro della difesa, con Norton-Cuffy a destra e Martin a sinistra, il primo però in baallottaggio con Sabelli per il ruolo di titolare. Masini e Frendrup saranno i due mediani, mentre è molto aperta la lotta per i vari ruolo da titolari davanti. In attacco Colombo è favorito su Vitinha per il ruolo di prima punta; alle sue spalle Carboni al centro con Ellertsson e Stanciu in corsia, ma occhio anche a Messias e Malinovskyi che scalpitano dopo aver disputato un'ottima gara in Coppa Italia.

In casa laziale la vera emergenza è a centrocampo e per questo Sarri potrebbe optare per un cambio modulo. Dal 4-3-3 classico, il tecnico dovrebbe virare verso un 4-2-3-1 dove Castellanos sarà il vertice offensivo. In trequarti Dia aigrebbe al centro, supportato da Zaccagni e Isaksen, andando a ricostruire l'attacco della scorsa stagione. In mediana è stato reintegrato in rosa Basic e il croato agirà al fianco di Cataldi in mediana, questo a causa delle assenze per squalifica di Guendouzi e Belahyane, mentre sono out per infortunio Rovella e Dele-Bashiru. In difesa invece davanti a Provedel dovrebbero giocare Gila e Romagnoli al centro, mentre in corsia agiranno Marusic e Nuno Tavares, con quest'ultimo in ballottaggio con Luca Pellegrini.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Carboni, Stanciu; Colombo. All. Patrick Vieira.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita

La partita fra Genoa e Lazio dello stadio Luigi Ferraris, valevole per la quinta giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di lunedì 29 settembre 2025. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Dario Massara e Riccardo Montolivo. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Riccardo Mancini e Dario Marcolin.