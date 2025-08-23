Genoa-Lecce 0-0: pari senza emozioni e gol alla prima stagionale a Marassi

Genova, 23 agosto 2025 – Finisce con un pari a reti bianche l’esordio stagionale di Genoa e Lecce in quel di Marassi. Uno 0-0 piuttosto anonimo e avaro di emozioni: i sussulti principali si sono condensati nella prima metà di gara, nella quale il Lecce è partito meglio rendendosi subito pericoloso con Tete Morente ma poi ha subito la reazione del Genoa che, nel quarto d’ora conclusivo della frazione, ha creato due palle gol piuttosto ghiotte con Stanciu, che ha calciato alto da buona posizione, e soprattutto da Valentin Carboni che al 42’ ha costretto agli straordinari Falcone con un piatto sinistro velenosissimo. Fuochi d’artificio che non hanno trovato un seguito in una ripresa in cui, nonostante le molte sostituzioni su entrambi i fronti, la gara è rimasta bloccata e non ha offerto ulteriori occasioni.

Ghiotte occasioni per Stanciu e Vantin Carboni ma Falcone è provvidenziale

A partire con miglior piglio è il Lecce che dopo appena 4’ si rende protagonista di una giocata insidiosa: sugli sviluppi di un’azione nata da un recupero palla, Tete Morente arriva al tiro al volo nel cuore dell’area, con il pallone che sfila a pochi centimetri dalla porta difesa da Leali dopo essere stato provvidenzialmente deviato da un difensore rossoblù. Eccezion fatta per questo primo squillo, però, la prima mezz’ora di gara non regala particolari emozioni e vede le due squadre protagoniste di continui cambi di fronte (a ritmi però non non eccessivi) ma poco incisive sul piano della concretezza. Bisogna quindi aspettare il 32’ per vedere la prima, vera occasione della occasione del match, che è di marca rossoblù: al culmine di un’azione in verticale, arriva l’ottima imbeccata di Gronbaeck per Stanciu che, in area ma da posizione un po’ defilata, calcia alto sopra la traversa della porta salentina. I giallorossi provano a replicare in ripartenza con un cross tagliente di Gallo che per un soffio non trova la deviazione vincente di Camarda, ma la palla gol più clamorosa del primo tempo capita senza ombra di dubbio al 42’ sui piedi di Valentin Carboni che, servito dal tacco di Frendrup dopo essere entrato in area, fa partire un mancino a giro su cui Falcone interviene in maniera provvidenziale evitando il vantaggio avversario e salvando lo 0-0 di fine primo tempo.

Ripresa senza sussulti

La gara riparte senza volti nuovi in campo e con l’equilibrio a regnare sempre sovrano: leggermente più pimpante il Lecce, che continua a puntare sulle riaggressioni e sulle iniziative sulle fasce, mentre il Genoa ci prova senza fortuna con le conclusioni dalla distanza. A mezz’ora dalla fine, allora, Vieira e Di Francesco provano a mescolare le carte inserendo rispettivamente Junior Messias e il duo formato da Kaba e Sottil. Cambi che non bastano però a sbloccare la partita, al pari di quelli che portano all’ingresso in campo di Ekhator ed Ellertson nelle file del Genoa a poco più di un quarto d’ora dalla fine. Anche nello spicchio conclusivo del match, infatti, le emozioni continuano a latitare. Basti pensare che il sussulto principale è l’illusione del gol è la punizione di Stanciu che all’82’ colpisce soltanto la parte esterna della rete e così, al fischio finale di Massa di Imperia, le squadre possono spartirsi un punto a testa. Il tabellino: Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup (dall’87’ Oliveira), Masini; Carboni (dal 73’ Ellertson), Stanciu (dall’87’ Thorsby), Gronbaek (dal 60’ Messias); Colombo (dal 73’ Ekhator). All. Vieira. Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga (dal 67’ Kouassi), Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (dall’83’ Pierret), Berisha (dal 60’ Kaba), Ramadani; Tete Morente, Camarda (dall’83’ N’Dri), Banda (dal 60’ Sottil). All. Di Francesco. Note – Ammonizioni: Banda, Thiago Gabriel, Martin, Tete Morente, Ekhator.