Genoa-Venezia 2-0, il Grifone affonda i lagunari con i gol di Pinamonti e Cornet

Genova, 17 febbraio 2025 - Il Genoa ha conquistato i tre punti, nell'ultimo posticipo della 25^ giornata di Serie A contro il Venezia. Il Grifone si è imposto per 2-0 nel monday night disputato a Marassi, in un match che si è sbloccato solamente negli ultimi minuti. Le marcature, firmate da Pinamonti e Cornet rispettivamente al minuto 82 e 86, permettono ai liguri di salire a quota 30 punti in classifica. Questo k.o, al contrario, fa molto male ai lagunari di Di Francesco, che restano penultimi a cinque lunghezze dal quartultimo posto.

Le formazioni titolari

Patrick Vieira sceglie il 4-3-3 per il suo Genoa. Leali difende la porta, aiutato da De Winter, Bani, Vasquez e Martin che compongono la linea difensiva. A metà campo lavorano Frendrup, Masini e Miretti, mentre l'attacco è formato da Messias, Pinamonti e Vitinha. Dall'altra parte Eusebio Di Francesco preferisce il 3-5-2 per il Venezia. Radu è il portiere, coadiuvato da Candé, Idzes e Schingtienne. Zerbin e Zampano sono i due esterni a tutto campo, in mediana agiscono Perez, Nicolussi Caviglia ed Ellertsson. Fila e Oristanio formano il tandem d'attacco.

Primo tempo

Il Genoa comincia il match con la volontà di imporre il proprio gioco. Per assistere al primo tiro bisogna attendere il minuto 10, durante il quale Pinamonti gira di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo; tutto facile per Radu, che blocca senza problemi. Il primo guizzo del Venezia è affidato ai piedi di Nicolussi Caviglia, che inizia a prendere la mira al 13' con una conclusione da fuori che termina troppo alto sopra la traversa. La sfida si fa più dura dal punto di vista fisico e alcuni falli consecutivi spezzettano il ritmo, già di per sé non proprio entusiasmante. Al 27' Oristanio prova ad animare la serata con una girata dal cuore dell'area, sulla quale Leali si fa trovare attento. Nel finale Nicolussi Caviglia ci riprova dalla distanza e stavolta centra lo specchio della porta, con Leali che in tuffo salva in calcio d'angolo. Una prima frazione di gioco equilibrata si conclude sul risultato di parità.

Secondo tempo

In una partita che potrebbe essere decisa da un episodio, è ancora da un corner che si crea un pericolo. Al 50' Bani, infatti, si inserisce bene in area ma non riesce ad impensierire Radu. Lo stesso portiere dei lagunari sventa la minaccia su una conclusione di Pinamonti, provocata da un pallone perso da Candé a favore di Messias. La partita non ingrana: poche opportunità da gol e le emozioni stentano a decollare. Leali torna protagonista al minuto 75, quando risponde presente al Kike Perez, insidioso da fuori area. Il risultato si sblocca solamente all'82': Ekuban serve sulla corsa Pinamonti, che dal centro-sinistra dell'area di rigore infila il pallone sotto l'incrocio del secondo palo. Bellissima marcatura per la punta del Grifone, che con un destro a giro punisce gli ospiti. Il Venezia, accusato il colpo, subisce anche la rete del 2-0 firmata dal neo-subentrato Cornet, che chiude la partita in favore dei liguri.

Il tabellino del match

Genoa (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martín; Frendrup, Masini, Miretti (73' Ekhator); Messias (73' Cornet), Pinamonti (88' Onana), Vitinha (60' Ekuban). Allenatore: Vieira. A disposizione: Onana, Norton Cuffy, Malinovskyi, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Cuenca, Siegrist, Kasa, Matturro, Sommariva, Zanoli, Cornet, Venturino. Venezia (3-5-2): I. Radu; Candé, Idzes, Schingtienne; Zerbin, Perez (83' Doumbia), Nicolussi Caviglia, Ellertsson (83' Gytkjaer), Zampano (57' Busio); Fila (57' Maric), Oristanio (69' Yeboah). Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Joronen, Busio, Gytkjaer, Yeboah, Marcandalli, Condé, Bjarkason, Grandi, Chiesurin, Sverko, Carboni, El Haddad, Doumbia, Maric. Marcatori: 82' Pinamonti (Gen), 86' Cornet (Gen) Direttore di gara: Livio Marinelli. Ammonizioni: Bani (Gen), Perez (Ven) Espulsioni: -

Leggi anche: Champions League, le sfide dei playoff per Juve, Milan e Atalanta