Vlahovic giustizia il Genoa, ma la Juve trema per la traversa rossoblù all’ultimo secondo

Genova, 31 agosto 2025 – Ancora Vlahovic. Partito di nuovo dalla panchina, l'attaccante della Juventus regala ai suoi il successo per 1-0 a Marassi contro il Genoa. Il Grifone lotta dall'inizio alla fine, ma deve arrendersi alla rete del serbo nella ripresa. Anche se resta il rammarico per la traversa colpita al 95' da Masini. La Vecchia Signora resta a punteggio pieno, mentre i rossoblù a quota 1 punto in classifica.

Le scelte dei due allenatori

Genoa (4-3-2-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vásquez, Martín; Masini, Frendrup; Ellertson, Carboni, Stanciu; Colombo. All. Vieira.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Joao Mario; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor.

Primo tempo

L'avvio di gara è equilibrato e combattutissimo. Ne viene fuori una partita dai ritmi alti, dall'alta intensità, ma dalle pochissime occasioni. Per la prima conclusione del match bisogna attendere il 26', quando Ellertson, partito alle spalle di Joao Mario, impegna Di Gregorio. La Juventus è nulla dalle parti di Leali fino al 40', poi all'improvviso si accende e sfiora in più di un'occasione il vantaggio. A cominciare dalla girata di Gatti su cross di Yildiz: il difensore bianconero al 40' batte a colpo sicuro, ma Leali compie un mezzo miracolo. Il portiere del Grifone è di nuovo protagonista due minuti più tardi: sul sinistro rasoterra del turco, l'estremo difensore dei locali sventa il pericolo, ma sul successivo tap-in è clamoroso l'errore sottoporta commesso da David. Il punteggio quindi non cambia fino all'intervallo e così si va al riposo a reti bianche.

Secondo tempo

In avvio di ripresa, come già accaduto nella prima frazione, Ellertosn brucia Joao Mario, ma il portoghese poi si riscatta, murando la conclusione dell'avversario. La replica della Vecchia Signora è immediata: spunti interessanti quelli di Thuram e Kelly, ma entrambi non inquadrano il bersaglio grosso. D'altra parte, dopo un'altra sbavatura di Joao Mario, si devono immolare Kalulu e Locatelli per dire di "no" ai tentativi genoani. Tudor si gioca tre cambi tutti assieme: dentro Koopmeiners, Kostic e Vlahovic per Locatelli, Joao Mario e David. Vieira inserisce Malinovskyi e Thorsby per Valentin Carboni e Stanciu. Madama spinge a caccia del vantaggio, che arriva al 72': sugli sviluppi di un angolo battuto da Koopmeiners, Vlahovic svetta di testa e non dà scampo a Leali. Secondo gol in campionato per il serbo, ancora una volta da subentrante. Servono nuove energie ai liguri e così fanno il loro ingresso in campo Vitinha, Ekuban e Ekhator, mentre nelle file della Juventus va dentro Nico Gonzalez (diretto all'Atletico Madrid). I minuti passano e la compagine piemontese non corre grossi rischi. Al 90' il traversone insidioso di Norton-Cuffy non trova la deviazione di Thorsby e svanisce la chance per i rossoblù. I bianconeri sembrano in controllo anche nei cinque minuti di recupero concessi, ma è necessario l'intervento al 95' di Di Gregorio proprio in extremis sul tiro a giro di Ekuban. E sul seguente corner, Masini colpisce la traversa, dopo la quale va in archivio l'incontro.

Il tabellino

Genoa - Juventus 0-1

Genoa (4-3-2-1): Leali, Martin, Ostigard, Stanciu (64′ Thorsby), Norton-Cuffy, Vasquez (C), Carboni (64′ Malinovskyi), Colombo (76′ Ekuban), Frendrup (76′ Ekhator ), Masini, Ellertsson (76′ Vitinha). All. Vieira. A disp. Siegrist, Sommariva, Messias, Gronbaek, Sabelli, Marcandalli, Cuenca, Fini, Venturino.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli (61′ Koopmeiners), Thuram, Joao Mario (61′ Kostic); Conceicao (82′ Nico Gonzalez), Yildiz (89′ McKennie); David (61′ Vlahovic). All. Tudor. A disp. Pinsoglio, Fuscaldo, Rugani, McKennie, Adzic Arbitro: Chiffi di Padova.

Marcatori: 72′ Vlahovic.

Note: ammoniti 19′ Joao Mario, 66′ Ostigard, 81′ Koopmeiners.

Leggi anche: Il calendario completo della Champions League 2025/2026: date e orari di tutte le partite