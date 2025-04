Genoa-Udinese 1-0: Zanoli decide l'anticipo del venerdì di Serie A

Genova, 4 aprile 2025 - Il Genoa ha conquistato i tre punti contro l'Udinese nel primo anticipo di Serie A, valido per la 31^ giornata. Allo stadio Ferraris un gol di Zanoli al 77' è sufficiente per decidere l'esito della sfida tra liguri e friulani. La squadra di Vieira vince con un brivido finale, quando il gol del pareggio di Modesto al 94' è stato annullato per un fuorigioco millimetrico di Lucca.

Le formazioni titolari

Patrick Vieira sceglie il 4-2-3-1 come modulo di partenza per il suo Genoa. Leali difende i pali, aiutato dalla difesa composta da Sabelli e Martin sulle corsie esterne e De Winter e Vasquez in mezzo. Frendrup e Masini compongono la diga di centrocampo, mentre Zanolo, Malinovskyi e Thorsby agiscono più avanti, alle spalle dell'unica punta Pinamonti. Dall'altra parte Kosta Runjaic preferisce un quadrato 4-4-2 per l'Udinese. Okoye si posiziona in porta, Ehizibue, Bijol, Solet e Kamara formano il pacchetto arretrato. Atta ed Ekkelenkamp si posizionano sulle corsie a metà campo, Zarraga e Karlstrom occupano la zona centrale. Bravo e Lucca sono i due terminali offensivi.

Primo tempo

Il Genoa inizia con buon ritmo e crea la prima opportunità al quinto minuto. Un traversone dalla trequarti campo pesca la testa di Thorsby, che salta più in alto di tutti e incorna bene verso lo specchio della porta: Okoye vola e a due mani respinge in sicurezza. L'Udinese fatica ad uscire dalla propria metà campo ed è un pallone perso in transizione a dare il via ad un'altra minaccia offensiva dei padroni di casa. Malinovskyi parte palla al piede, trova sulla sinistra Pinamonti e l'attaccante, dall'interno dell'area avversaria, conclude di destro sul secondo palo; attento Okoye che neutralizza anche questo pericolo. I friulani faticano tantissimo sul pressing dei rivali, che mantengono alta la pressione e si fanno rivedere nei pressi del portiere ospite al 23', quando Zanoli da posizione complicata calcia centrale. Alla mezz'ora Thorsby serve sulla testa di Pinamonti la palla gol migliore fino ad ora: l'attaccante rossoblù schiaccia forte a terra il pallone, che termina troppo alto sopra la traversa. L'ultimo guizzo della prima frazione di gioco è dei ragazzi di Runjaic, che realizzano un gol con Lucca, ma in posizione di fuorigioco. Il primo tempo si conclude a reti inviolate e le due compagini tornano negli spogliatoi per l'intervallo.

Secondo tempo

L'Udinese torna in campo con un atteggiamento diverso e sorprende il Genoa nei primissimi secondi di gioco. Al 46' Atta sfonda sulla destra, dal fondo mette al centro un assist perfetto rasoterra per Lucca, che a porta completamente sguarnita e a pochi passi colpisce clamorosamente a fil di palo, divorandosi un gol già fatto. Cinque minuti dopo Okoye combina un pasticcio in impostazione e regala il pallone a Zanoli, che serve Pinamonti in mezzo, il quale colpisce però troppo centrale. I ritmi si abbassano notevolmente e inizia la girandola di sostituzioni, sia su una panchina che sull'altra. A spezzare la monotonia ci pensa Modesto, che al 73' impegna Leali con un colpo di testa insidioso. Il risultato si sblocca al 76' in favore dei padroni di casa: Ekuban semina il panico sulla fascia sinistra, si accentra e serve un assist sul secondo palo per la corrente Zanoli, che scarica una conclusione sotto la traversa che non lascia scampo a Okoye. Il Grifone va vicinissimo al raddoppio all'82', con Okoye che prima salva su Ekuban e poi sul tentativo di tap-in di Thorsby. Nel finale gli ospiti si scoprono e cercano il tutto per tutto, trovando il gol del pari al 93'; la gioia dura poco, perché il Var segnala un fuorigioco che riporta il risultato sull'1-0.

Il tabellino del match

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez (83' Matturro), Martin; Frendrup, Masini (55' Onana); Zanoli (83' Messias), Malinovskyi (69' Ekuban), Thorsby (83' Kasa); Pinamonti. Allenatore: Vieira. Udinese (4-4-2): Okoye; Ehizibue (80' Pafundi), Bijol, Solet, Kamara; Atta (70' Lovric), Zarraga (70' Modesto), Karlstrom, Ekkelenkamp (61' Payero); Bravo (80' Kristensen), Lucca. Allenatore: Runjaic. Marcatori: 77' Zanoli (Gen) Direttore di gara: Daniele Perenzoni. Ammonizioni: Frendrup (Gen), Thorsby (Gen), Lucca (Udi), Ekkelenkamp (Udi) Espulsioni: -

