Genoa, Vieira cambia idea e se ne va. La squadra affidata ad interim a Criscito e Murgita

Genova, 1 novembre 2025 – Dietrofront a sorpresa di Patrick Vieira che dopo una notte di riflessioni ha deciso di lasciare il Genoa nonostante ieri avesse guidato la squadra durante l'allenamento del pomeriggio. L'allenatore francese, che l'anno scorso salvò la squadra in netto anticipo subentrando ad Alberto Gilardino, sembrava essere a un passo dall'esonero dopo la sconfitta casalinga contro la Cremonese che ha sancito l'ultimo posto in solitario nella classifica di serie A. Ma ieri, dopo aver incassato la fiducia dei giocatori e del nuovo direttore sportivo Diego J. Lopez, si era deciso che sarebbe andato in panchina per la gara di lunedì sera contro il Sassuolo. Poi, questa mattina, il cambio improvviso di rotta: Vieira ha comunicato la sua decisione al club e le parti si sono messe al lavoro per una risoluzione consensuale.

La panchina è stata affidata ad interim a Mimmo Criscito, ex bandiera rossoblù che era alla guida dell'under 17, con Roberto Murgita, già nello staff tecnico della prima squadra. Già stamattina i due erano al ‘Signorini’ per guidare l'allenamento.

Il comunicato della società

"Genoa Cfc comunica che Patrick Vieira non è più l'allenatore della Prima Squadra – si legge nel comunicato ufficiale –. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale". "La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito", conclude la nota.

Secondo cambio di allenatore in serie A

Quello odierno del Genoa è il secondo cambio in panchina stagionale dopo nove giornate di serie A. Il primo si era registrato dopo l'ottavo turno alla Juve, con l'esonero di Igor Tudor e l'ingaggio di Luciano Spalletti col breve interregno di Massimo Brambilla per la gara contro l'Udinese.