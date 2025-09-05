Gerbaudo in regìa per l’Ancona: "Sta a noi riportare entusiasmo"

L’inizio di stagione per l’Ancona si complica, con l’esterno offensivo Marco Teraschi che è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla, un problema che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane. Il mister Agenore Maurizi perde così un elemento fondamentale.

Teraschi, classe 2001, aveva ben impressionato nei primi giorni di ritiro e il suo infortunio, avvenuto quasi subito, ha privato la squadra di una freccia importante sulla fascia, costringendo lo staff tecnico a rivedere le proprie strategie in vista dell’avvio del campionato di Serie D. La società ha comunicato che l’operazione è andata a buon fine, ma si prevedono varie settimane di stop per il giocatore. Con l’assenza di Teraschi, l’attenzione si sposta sul centrocampo, dove un altro volto nuovo, Matteo Gerbaudo, è chiamato a recitare un ruolo da protagonista.

Arrivato dalla Nocerina, il centrocampista classe 1995 è un giocatore di grande esperienza, con un passato anche in Serie C. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, è un centrocampista centrale completo, prezioso sia in fase di impostazione che in interdizione. Dotato di intelligenza tattica e buona tecnica, è in grado di dettare i tempi di gioco, smistare palloni con precisione e inserirsi in zona offensiva, come dimostrato dai suoi 5 gol e 5 assist nell’ultima stagione. Gerbaudo potrebbe diventare il vero perno del gioco dell’Ancona, come si è visto già chiaramente nella gara di Coppa Italia contro il Castelfidardo. La sua capacità di abbinare quantità e qualità permette al tecnico di variare le soluzioni offensive e di sfruttare al meglio il potenziale della squadra.

"Questo primo mese e mezzo all’Ancona è stato un periodo di conoscenza e di condivisione con i compagni", sottolinea Gerbaudo. "La buona prestazione di domenica scorsa deve essere uno stimolo al miglioramento anche di quelli che sono stati gli aspetti positivi, sia a livello personale che di gruppo. Cosa mi aspetto nella prima gara di campionato contro l’Ostiamare? Di certo un avversario molto difficile e forte, che cercherà di metterci in difficoltà in tutti i modi, ma noi giocheremo in casa e avremo l’appoggio dei tifosi".

Inevitabile il solito accenno alla contestazione in corso verso la società: "Dovremo essere bravi noi in campo a riaccendere l’entusiasmo del pubblico e farlo venire al Del Conero ogni domenica, e a fare in modo che il sostegno non manchi neppure in trasferta, dove tutte le partite saranno difficili". Dove vuole arrivare quest’Ancona? "Onestamente preferisco pensare che dobbiamo seguire il mister e lottare domenica dopo domenica, crearci dei mini obiettivi per avvicinarci sempre di più a quello finale".

Nel frattempo, è stato ufficializzato che l’ Ancona scenderà in campo contro il Fossombrone l’ 8 ottobre allo stadio "Bonci" alle ore 15, per i trentaduesimi della Coppa Italia di serie D.

Gianmarco Minossi