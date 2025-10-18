Gialloblù al Nereo Rocco. Pergolettese, guai a fidarsi del fanalino Triestina. Curioni detta la linea: "Servirà una partita perfetta»

Impegno in trasferta per la Pergolettese che oggi pomeriggio alle ore 14.30, nella splendida cornice dello stadio Nereo Rocco, affronta il fanalino di coda Triestina. Fanalino per via della penalizzazione di 20 punti, causa violazioni di natura amministrativa: senza, sarebbe in piena zona playoff. L’intento della squadra cremasca è quello di riscattare immediatamente il ko casalingo subito sette giorni fa con l’Alcione, quando Arini e compagni hanno disputato una gara al di sotto delle proprie possibilità. In settimana la squadra ha lavorato sodo per arrivare pronta a questo match che presenta molte insidie. Stando alle indicazioni della rifinitura che si è svolta ieri mattina al Bertolotti, prima della partenza per la lunga trasferta in Friuli Venezia Giulia, confermato il modulo offensivo 4-3-3 che dovrà essere efficace in tutte le zone del campo, per contrastare al meglio la squadra di casa reduce dalla battuta d’arresto rimediata a Cittadella: davanti al proprio pubblico gli alabardati vorrano centrare l’intera posta in palio. Contro la Triestina sarà assente l’attaccante Parker, squalificato. Al suo posto l’ex Folgore Caratese Ferrandino. La sfida sarà diretta dal signor Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo. A inquadrare l’incontro. il tecnico Giacomo Curioni: "Vogliamo fare bene e faremo di tutto per portare a casa un risultato positivo. In settimana abbiamo preparato al meglio questa difficile gara e sono molto fiducioso. Questo è un campionato equlibrato e per ottenere punti bisognerà giocare sempre al massimo, senza avere cali di concentrazione. Affrontiamo una squadra forte che, senza penalizzazione, sarebbe in zona playoff. Per uscire da Trieste con un risultato positivo dovremo disputare la partita perfetta, senza sbavature" conclude l’allenatore.

Pergolettese (4-3-3): Doldi; Aidoo, Bane, Lambrughi, Capoferri; Dore, Arini, Careccia; Pessolani, Ferrandino, Tomaselli. All. Curioni. Raffaele Sisti