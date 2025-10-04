Gialloblù in casa dell’Union. Curioni carica la Pergolettese: "Mi aspetto una grande prova»

CREMA (Cremona)Match complicato per la Pergolettese che oggi pomeriggio alle 14,30 allo Stadio Rigamonti affronta l’ambizioso Union Brescia. La formazione cremasca è reduce dalla battuta d’arresto casalinga rimediata con la Dolomiti Bellunesi. A presentare la partita è il tecnico Giacomo Curioni: "Mi aspetto una grande prova da parte dei miei ragazzi, in questa difficile gara dovremo avere tanto coraggio e usare la testa. Andiamo a giocare in un contesto da categoria superiore contro un avversario fortissimo costruito per il salto in Serie B. Dovremo fare la gara perfetta, senza sbavature. In settimana abbiamo lavorato intensamente, la squadra è pronta per giocarsi le sue carte e uscire dal Rigamonti con dei punti che potrebbero risultare importanti e magari decisivi a fine campionato. Mi aspetto che gli esperti possano guidare i più giovani a giocare in tranquillità".

PERGOLETTESE (4-3-3): Cordaro; Aidoo, Bane, Lambrughi, Antolini; Dore, Arini, Careccia; Ferrandino, Parker, Tomaselli. All. Curioni. Raffaele Sisti