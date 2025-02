Giallorossi delusi per aver perso terreno verso i playoff, cartai più carichi per essersi sbloccati. Osimana e Fabriano Cerreto: un derby dal sapore differente

Tre reti in totale all’andata, quattro al ritorno. Il derby tra Osimana e Fabriano Cerreto regala sempre gol e anche qualche emozione. Soprattutto all’inizio e alla fine, in un Diana a porte chiuse per via della seconda e ultima giornata di squalifica dopo i noti fatti della partita interna di inizio gennaio contro il Matelica. Un approccio giusto dell’Osimana che crea, segna solo due gol, può arrotondare pure, poi si fa infilare da Palmieri su punizione. In pieno recupero arriva la zampata di Musso dopo un ‘’buco ‘’ grossolano di Micucci.

Il rammarico non manca nei senzatesta - che protestano per un rigore non concesso per un tocco di mano in area ospite nel secondo tempo - ma che devono crescere in mentalità offensiva e concentrazione. "Potevamo chiudere la partita nella prima mezz’ora, ma nella prima ingenuità abbiamo subito gol dando loro speranze, ma poi quando non riesci a chiuderla…". Si rammarica mister Labriola che vede allontanarsi l’obiettivo stagionale: i playoff che l’Osimana insegue da tre stagioni, distanti ora una vittoria, quella che hanno conquistato domenica tutte le altre pretendenti a un posto negli spareggi promozione (Tolentino, Sangiustese, Urbino e Urbania). E allora il punto che scaturisce al Diana è più utile sicuramente al Fabriano Cerreto, anche se mister Gastone Mariotti dovrà cercare di far migliorare ai propri giocatori l’approccio, "perché le nostre partenze sono sempre a handicap anche se non era facile visto che venivamo da una batosta presa a Tolentino - le parole dell’allenatore del Fabriano Cerreto -. Poi dopo il gol su punizione di Palmieri siamo usciti fuori. Nel secondo tempo abbiamo cercato il pareggio nonostante avessimo perso in precedenza un uomo importante come Conti. Siamo stati fortunati a pareggiare in quella circostanza, ma il gol l’avevamo cercato anche prima".

Un’altra domenica da dimenticare invece per i Portuali Ancona che dopo il poker di gol subiti a Matelica subiscono altre quattro reti, ma stavolta in casa, dal Montefano, in uno scontro diretto per la salvezza, in quel Giuliani che dovrebbe essere il valore aggiunto della squadra di Ceccarelli. Intanto la 20esima giornata in Eccellenza ha visto la roboante e sorprendente vittoria del Tolentino a Chiesanuova.