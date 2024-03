Giallorossi. Domani allenamenti e poi partenza per il Piemonte

In vista della doppia trasferta che impone il calendario (domenica 17 si disputerà un match altrettanto delicato ad Olbia) la truppa giallorossa prosegue, di buona lena, la preparazione focalizzandosi sul match contro i "corsari" galvanizzati dal recentissimo exploit di Rimini propiziato dalla rete del veterano Massimiliano Pane. Da valutare le condizioni di Gianluca Carpani mentre il difensore Allievi può essere considerato, a tutti gli effetti, "abile ed arruolato". Domani allenamento agli ordini di Filippi e partenza per il ritiro in Piemonte. Il match è stato affidato alla direzione arbitrale di Giorgio Bozzetto di Bergamo, un paio di precedenti in D con i leopardiani entrambi vincenti a Pineto e Cattolica coadiuvato dagli assistenti Cosimo Schirinzi di Casarano e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto. Ai box invece la Primavera 4 che riprenderà il 23 marzo in casa con il Messina.