Gian Piero Gasperini nuovo allenatore della Roma, Ranieri resta come advisor

Chissà se in quella nota di Dan e Ryan Friedkin, proprietari della Roma, si nasconde una notizia in chiave azzurra. In realtà il ringraziamento a Ranieri non sembra quello di chi sa che sor Claudio potrebbe andare alla nazionale: "Siamo sinceramente grati a Claudio Ranieri per aver risposto alla chiamata con tanta integrità e professionalità, e per una seconda parte di stagione di cui i tifosi della Roma, ovunque si trovassero, possono essere fieri. Il percorso della Roma prosegue con la nomina di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore. Claudio resterà con noi come dirigente fidato e senior advisor della Proprietà".

Dall’altra sponda del Tevere, anche se in realtà al Festival della Serie A che si conclude oggi a Parma, è arrivata la voce del patron della Lazio Claudio Lotito: "Con Sarri c‘è una bella sintonia, un rapporto di stima reciproca. Sa quello che possiamo e dobbiamo fare, insieme troveremo le condizioni e la forma per farlo". Quanto al ballo degli allenatori, da ieri due nomi sono usciti dalle manovre: Davide Ancelotti non andrà ad allenare un club (era stato in corsa per Rangers Glasgow, Deportivo La Coruna e Como se Fabregas fosse andato via), ma continuerà a fare l’assistente del padre Carlo anche nel Brasile (insieme nella foto). Il Verona invece ha confermato Paolo Zanetti in panchina.