Giana Erminio avanza nei playoff: Tirelli decisivo contro Virtus Verona

di Luca MignaniGORGONZOLA (Milano)Ruggito Tirelli, sorriso Giana: i biancazzurri superano il primo turno dei playoff battendo 1-0 la Virtus Verona grazie al gol partita dell’ex Ascoli, davanti a 1.197 spettatori. Mercoledì sfida a Meda sul campo del Renate: in caso di parità al termine dei novanta minuti, saranno i brianzoli a passare alla fase nazionale, in virtù della migliore posizione in classifica. Intanto Gorgonzola applaude ancora una volta la sua squadra, per il sesto posto in campionato (secondo miglior piazzamento nella storia della società, dopo il quinto del 2017) e per la finale di Coppa Italia, seppur persa contro il Rimini. Chiusa la partentesi 4-3-1-2 con l’Alcione, Chiappella schiera il solito (e atipico) 3-5-2: si rivedono Lamesta, scheggia impazzita a centrocampo, e la “stellina“ Stuckler (14 reti stagionali per il 20enne in prestito dalla Cremonese) entrambi preservati nell’ultima gara di campionato. I biancazzurri saltano a pié pari la fase di rodaggio e mordono: la retroguardia veronese ribatte un cross di Stuckler in zona De Maria, ma il suo mancino è sventato sulla linea di porta da Toffanin a Sibi battuto. Più Giana in avvio, vedasi anche l’incornata alta di Tirelli e la sberla fuori misura di Caferri. La Virtus, però, risponde pan per focaccia poco dopo la mezz’ora quando Contini, in piena area, sciupa un’occasionissima sparando alle stelle. Digerito il pericolo, la squadra di Chiappella torna a bussare soprattutto con Stuckler che prima scambia con Tirelli senza però centrare il bersaglio, poi si mette in proprio: stesso epilogo. Nella ripresa, dopo un erroraccio di Lamesta, la squadra di Fresco tenta l’assalto che, a parte un colpo di Gatti sventato da Mangiapoco, resta nel campo delle intenzioni. Anzi, passa la Giana: break Lamesta-Stuckler e inserimento di Tirelli che davanti a Sibi non si fa pregare. Il resto è gestione senza particolare apprensione. Mercoledì, derby lombardo con finestra sulla fase nazionale, centrata una sola volta, proprio nel 2017.