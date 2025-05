Giana-Monopoli: primo turno playoff nazionali a Gorgonzola

GORGONZOLA (Milano) Primo appuntamento con la storia, questa sera alle 20 a Gorgonzola: Giana-Monopoli, andata del primo turno dei playoff nazionali (ritorno mercoledì prossimo). I biancazzurri non erano mai arrivati fin qui: "Questo è un gruppo che alza sempre l’asticella. Dopo la delusione del ko col Rimini in finale di Coppa Italia, ci siamo detti di ripartire forte per crearci un nuovo percorso. Lo abbiamo fatto e continueremo su questa strada", le parole del tecnico Andrea Chiappella (nella foto). Dopo aver battuto Virtus Verona e Renate, ecco il Monopoli, classificatosi terzo nel girone C (con la miglior difesa del campionato): in caso di parità al termine delle due sfide, passeranno i pugliesi, testa di serie. La squadra di Alberto Colombo, dopo il sorteggio degli accoppiamenti di giovedì, ha dovuto optare per il viaggio in treno ed è arrivata ieri in mattinata. Soggiornerà a Cassano d’Adda e ripartirà lunedì. Chiappella recupera Previtali (assente a Meda per un attacco febbrile) e l’ex lungodegente Montipò (out da metà marzo). Dopo la parentesi 3-4-3, probabile ritorno allo schieramento classico.

Probabile formazione (3-5-2): Mangiapoco; Alborghetti, Ferri, Scaringi; Caferri, Marotta, Nichetti, Lamesta, De Maria; Tirelli, Stuckler. All. Chiappella. Luca Mignani