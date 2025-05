Giana punta ai playoff nazionali: sfida decisiva contro il Renate

GORGONZOLA (Milano)Dopo il sesto posto in campionato (secondo miglior risultato nella storia del club) e la finale di Coppa Italia Serie C (persa col Rimini), la Giana mette nel mirino la fase nazionale dei playoff. Questa sera alle 20 a Meda contro il Renate, i biancazzurri avranno l’obbligo di vincere: in caso di parità al termine dei 90 minuti passeranno i brianzoli che hanno chiuso in quinta posizione. Chiappella ha le idee chiare: "Equilibrio e aggressività fanno parte del nostro modo di giocare. La vittoria contro la Virtus Verona ci ha dato ulteriore consapevolezza: non cambieremo, anche contro una squadra come quella di Foschi che ha chiuso a 60 punti e dimostrato di avere grandi qualità". Prevedibile qualche rotazione rispetto alla formazione che ha battuto la Virtus: in difesa Previtali scalpita per riprendersi una maglia ed è in ballottaggio con Alborghetti e Scaringi, mentre al centro potrebbe rivedersi Pinto, con Lamesta arma in più a gara in corso. In avanti difficile fare a meno dei 14 gol stagionali di Stuckler, mentre Tirelli è reduce dalla rete che ha deciso l’ultimo match.

Probabile formazione (3-5-2): Mangiapoco; Previtali, Ferri, Scaringi; Caferri, Marotta, Nichetti, Pinto, De Maria; Tirelli, Stuckler. All. Chiappella.