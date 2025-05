Giana sogna in grande: sfida playoff contro Ternana, obiettivo final four

GORGONZOLA (Milano)Di record in record, la Giana non vuole smettere di sognare. Secondo turno dei playoff nazionali, questa sera alle 18.15: andata in casa contro la Ternana, ritorno mercoledì al Liberati. In oltre cento anni di storia, i biancazzurri non erano mai arrivati così in alto. Nelle gambe, 50 gare stagionali, complice il cammino fino alla finale di Coppa Italia: nessuno ha giocato così tanto in categoria. Calcolando che ogni giocatore percorre in media 10 km a partita, si arriva a 5.000: "Come andare da Gorgonzola al Polo Nord", ha scherzato sui social la Giana. Che in campo ha dimostrato di scherzare ben poco: eliminate Virtus Verona (1-0), Renate (2-1) e Monopoli (doppio 3-1) nella post season. Vincendo sempre. Ne avrà l’obbligo anche al termine di queste due partite: in caso di parità, accederà alle final four la squadra di Liverani. Il collega Andrea Chiappella suona la carica: "Abbiamo dimostrato maturità, gioco, idee offensive e capacità di soffrire. Avanti così". La rosa è praticamente tutta a disposizione: assente solo il lungodegente Moro. Attenzione ai diffidati: Alborghetti, De Maria, Tirelli, Scarigni e Marotta, gli ultimi due scalpitano per giocare. In avanti difficile prescindere dalle 16 reti stagionali di Stuckler.

Probabile formazione (3-5-2): Mangiapoco; Alborghetti, Ferri, Previtali; Caferri, Lamesta, Nichetti, Pinto, De Maria; Tirelli, Stuckler. All. Chiappella. Luca Mignani