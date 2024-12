Giana strappa un punto al Gavagnin-Nocini: Caferri e Mehic in evidenza

VERONALa Giana torna dal Gavagnin-Nocini con un punto che tiene a distanza di sicurezza la zona che scotta. Senza il lungodegente Marchesi e con Trombetta convocato ma nemmeno in panchina (ormai in uscita), il primo morso è di Avinci: l’ex Magenta è tanto bravo ad intercettare un disimpegno scriteriato quanto poco “cattivo“ a tu per tu con Alfonso. Ci pensa allora Caferri (nella foto) a bissare la rete segnata in Coppa con la Pro Vercelli: puntuale sulla palla al centro di Nichetti, l’esterno stoppa e spara in rete.

Nella ripresa però, su corner, Mehic buca Mangiapoco (ottimo in tutte le altre situazioni). Nel finale, rammarico per la traversa centrata da Ballabio dopo una torre di Avinci: "Buonissimo primo tempo, ripresa un po’ rinunciataria, ma bravi a stare in partita fino alla fine", il messaggio di Chiappella.

Lu.Mig.