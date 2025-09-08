Giana, trionfo in extremis. La Pro Patria perde ancora

Ancora alla ricerca del primo sorriso nel campionato di C, in zona Cesarini la Giana Erminio la spunta 2-1 sulla Pro Patria. Davanti a circa 800 spettatori, sono i locali a centrare il loro appuntamento con la prima vittoria stagionale. Schieramento a specchio con il 3-5-2 privilegiato sia da Espinal per i gorgonzolesi sia da Greco per i suoi tigrotti, che erano alla seconda trasferta consecutiva. Sono i padroni di casa a lasciare il segno per primi nel tabellino dell’incontro, grazie alla marcatura che vede protagonista Alborghetti, bravo a risolvere di testa in mischia sugli sviluppi di un traversone di Lamesta. Nella ripresa i tigrotti riescono a rimettere la partita sui binari dell’equilibrio, grazie al centravanti Mastroianni, al terzo gol consecutivo dopo quelli segnati contro l’Inter Under 23 e la Pro Vercelli. L’attaccante stacca bene di testa su centro dell’esterno di centrocampo Giudici. Trascorrono cinque minuti ed è la traversa a negare il gol della possibile vittoria alla Giana Erminio, con Lamesta che si rammarica per la sfortuna sul tentativo verso la porta difesa da Rovida. Nel finale non fallisce ancora di testa Ballabio su cross di Akammadu. Seconda sconfitta in campionato per gli ospiti.

GIANA ERMINIO-PRO PATRIA 2-1 (1-0). Marcatori: 21’ pt Alborghetti (G), 13’ st Mastroianni (P), 47’ st Ballabio (G).