Gianluca Mezzanotte nuovo allenatore della Real Cameranese in Prima Categoria

Dalla Passatempese alla Real Cameranese. Gianluca Mezzanotte allenerà sempre in Prima Categoria. Cambia girone, visto che fino a inizio febbraio ha guidato i galletti di Passatempo nel girone C prima di rassegnare le dimissioni. Ora si sposterà in quello B sposando il progetto dei rossoneri della Real Cameranese. Sarà Mezzanotte a guidare la Real nella stagione 2025-2026 in Prima Categoria, allenatore giovane, classe 1984, ma che può vantare tanta esperienza sui campi da calcio visto che è stato capitano e autentica bandiera della Passatempese nel corso della sua carriera. Proprio coi colori gialloblu ha mosso i primi passi da allenatore. ‘’Un profilo emergente, un bravissimo ragazzo, umile e genuino. Con tanta voglia di crescere insieme alla Real Cameranese’’ fanno sapere dalla dirigenza rossonera. Mezzanotte sale a Camerano assieme al suo staff composto dal vice allenatore Stefano Borbotti e dai preparatori dei portieri Daniele Priori e atletico Emanuele Galassi. Mezzanotte prende il posto di Giorgio Pantalone che dopo sette anni ha salutato la squadra di Camerano dopo una promozione dalla Seconda alla Prima Categoria, record di punti e finale playoff in Prima e una doppia finale in Coppa Marche. Quest’anno in campionato la Real Cameranese ha chiuso al nono posto con 36 punti.