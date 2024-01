Gioia Varesina, è seconda. La Castellanzese si arrende

VENEGONO SUPERIORE (Varese)

Ancora una volta la Varesina si conferma bestia nera della Castellanzese superandola per 2-0. I rossoblù di Marco Spilli, che avevano già battuto i neroverdi all’andata e in Coppa Italia, ritrovano la vittoria dopo due pareggi e agganciano l’Arconatese al secondo posto del girone B di Serie D con 41 punti a una sola lunghezza dal Caldiero Terme. La Castellanzese, invece, non riesce a dare continuità alla ritrovata vittoria per 2-1 in casa contro la Real Calepina e resta quintultima con 22 punti. I padroni di casa segnano nel finale. Al 43’ della ripresa Sali sfrutta un cross di Gasparri e infila Poli con un diagonale. Il raddoppio al 46’ con Manicone su assist di Orellana Cruz.Cristiano Comelli