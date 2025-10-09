Giovani e predestinati, Gattuso cala il tris

Siamo in buone mani? Di sicuro in buone teste, a giudicare da quello che hanno detto ieri a Coverciano i tre debuttanti del gruppo di Gattuso, chiamati alla vigilia delle sfide con Estonia (sabato a Tallinn) e Israele (martedì a Udine) nelle qualificazioni mondiali. Difficilmente saranno subito decisivi in una rincorsa alla qualificazione che richiede esperienza e nervi saldi, roba per giocatori più esperti insomma.

E però gli inserimenti nel gruppo di Nicolò Cambiaghi, Roberto Piccoli e Hans Nicolussi Caviglia sono ricompense ai meriti sportivi, e hanno anche il pregio di portare davanti ai microfoni giovani pieni. Di interessi e valori.

Il talentino del Bologna aveva l’azzurro mondiale anche nel destino, visto che era da spettatore alla finale di Berlino 2006: "Mi portarono allo stadio mio padre e mio nonno, avevo solo cinque anni quindi ho vaghi ricordi, ma ogni tanto riguardo le foto di quella sera. L’anno scorso è stato condizionato da un infortunio importante, poi per fortuna, sono riuscito a lavorare bene in questi mesi e migliorare alcune cose – ha detto Cambiaghi –. Mi ha aiutato molto concentrarmi subito sul recupero avendo al mio fianco la squadra perché ho fatto la riabilitazione a Bologna. Questo è stato un valore aggiunto, poi è andato tutto liscio e quindi posso ritenermi soddisfatto. Ora sto giocando con continuità. Per arrivare a questi livelli bisogna superare tanti ostacoli e affrontare tanti sacrifici, ma ci vuole anche un pizzico di fortuna".

Poi ha fatto un appello al pubblico di Udine, dove l’Italia giocherà martedì, lui che ha un passato anche nel Pordenone: "Sono convinto che per quanto sarà possibile l’affetto degli italiani ci sarà sempre, come sempre è stato. Mi auguro che sia così anche a Udine perché sicuramente abbiamo bisogno della spinta del popolo italiano per raggiungere i nostri obiettivi".

Lì vicino Nicolussi Caviglia, già noto per la passione per le canzoni di Francesco Guccini che ha anche incontrato, ci mette dentro orgoglio, geografia e cinema: "Questa convocazione è sicuramente un onore, cercherò di dare tutto me stesso per la maglia. È un orgoglio enorme e una cosa molto importante provenire da una regione piccola come la Valle d’Aosta ed essere riuscito ad arrivare in Nazionale", ha detto paragonando la sua convocazione "a un film che mi piace molto, 2001: Odissea nello spazio, nel quale si passano anche momenti molto difficili e poi si cerca di trovare lo spiraglio per andare avanti e per ottenere sempre quello che uno desidera. Credo che il sale della vita siano la curiosità e anche la volontà. Il mister ci ha messo la prima componente, io ci metterò la seconda", ha concluso confessando di ispirarsi "non come giocatore, ma come idea di calcio, a Johan Crujff per la sua visione, per quello che ha portato e per la rivoluzione che ha fatto. Ovviamente in Italia abbiamo avuto Pirlo che è stato il play più forte della storia del calcio e quindi per perché non ispirarsi a lui? L’ho anche conosciuto, ha dato al calcio qualcosa di diverso per i centrocampisti moderni, quindi posso sicuramente dire che da lui ho imparato molto".

Il terzo deb è Roberto Piccoli, compagno di Nicolussi Caviglia oggi alla Fiorentina dopo esserlo stato di Cambiaghi nella Primavera dell’Atalanta: "Raggiungere la Nazionale mi riempie di orgoglio e soddisfazione – ha raccontato a Vivo Azzurro TV –. Penso di aver compiuto un bel percorso di crescita: la scorsa stagione ho alzato il mio livello e quest’anno ancora di più visto che sono approdato in una squadra importante come la Fiorentina, ora non devo mollare, mantenere i piedi per terra e continuare a lavorare per ritagliarmi più spazio". Alle nazionali è abbonato, avendoci giocato in tutte le categorie dall’Under 15 all’Under 21: "Alcuni dei ragazzi con cui ho giocato li ho ritrovati qui, il momento più esaltante è stato l’Europeo Under 19. Il mio modello? Bobo Vieri".

Doriano Rabotti