Giovanissimi e Allievi dai galletti a Osimo Stazione. San Biagio e Conero Dribbling uniscono le forze per i giovani

San Biagio e Conero Dribbling Osimo Stazione si stringono la mano, unendo le forze per fornire maggior opportunità di sviluppo ai rispettivi settori giovanili. I due presidenti, Gianni Cecati e Stefano Orlandoni hanno sottoscritto un accordo che riguarda le categorie Under15, Under 17 e Under19 per evitare che i numeri risicati possano a lungo termine compromettere la crescita tecnico sportiva dei ragazzi e ingenerare un sentimento di sfiducia per le difficoltà di allestimento delle squadre agonistiche di settore giovanile.

L’intesa tra le due società prevede che ognuno mantenga completa autonomia gestionale per le categorie Piccoli Amici, Primi calci, Pulcini ed Esordienti, mentre Giovanissimi ed Allievi verrebbero convogliati nella Conero Dribbling per formare squadre più possibili competitive ed eventualmente due gruppi, se i numeri lo consentiranno. La Juniores invece resterebbe sotto l’egida del San Biagio visto che è l’unica tra le due società ad avere anche una Prima squadra, della quale sarà prezioso serbatoio. L’intento sarà di portare il gruppo U19 nel campionato regionale.

"Un progetto mirato alla crescita del giovane, sia a livello tecnico che comportamentale, in un ambiente che unendo le forze potrà solo che migliorare dal punto di vista organizzativo e qualitativo- il pensiero del presidente Gianni Cecati -. Il nostro scopo è quello di crescere insieme, investire in strutture".