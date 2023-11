Giovanissimi provinciali: gli under 14 di Colucci e Lunadei. La baby Alma vince e convince

I Giovanissimi Provinciali Under14 dell’Accademia Granata Fano, guidati mister Nicola Colucci e del vice allenatore e preparatore atletico Mattia Lunadei, guidano il girone C con cinque vittorie su altrettante partite. I ragazzini "terribili" stanno fornendo prestazioni di ottimo livello, ma quello che colpisce maggiormente è il calcio spettacolare che questa squadra riesce ad offrire grazie ad un’organizzazione impeccabile. Costruzione dal basso, verticalizzazioni, pressing, inserimenti, attacco manovrato sviluppando il gioco sia in ampiezza che in profondità. Una compagine alla quale piace prendere l’iniziativa, condurre il gioco, sempre determinata e grintosa grazie anche ad un’ottima tenuta atletica. Colucci-Lunadei, pseudonimo "Coluna Team", sono due ragazzi pesaresi molto giovani, rispettivamente di 24 e 22 anni, ma già con esperienze di "Camp" come allenatori e preparatori atletici con società professionistiche di serie A, sempre pronti a mettersi in gioco, umili e con una voglia di migliorarsi e una professionalità uniche.

l.f.