Giovanni Galeone è morto, addio al ‘Profeta’ dell’Adriatico che allenò Pescara e Udinese

Roma, 2 novembre 2025 – Addio a Giovanni Galeone, bandiera indiscussa del Pescara. L'ex centrocampista di Monza e Udinese e allenatore di lungo corso è morto all’età 84 anni. Pur senza grandi trofei, Galeone è stato capace di scolpire il suo nome nell'immaginario collettivo del calcio italiano, guadagnandosi i soprannomi di 'Il Marinaio' e, l'ancor più evocativo, 'Il Profeta'.

Nato a Napoli, ma cresciuto con l'orizzonte marittimo di Trieste (dove si trasferì con la famiglia da giovane) e Pescara negli occhi, il suo verbo calcistico si traduceva in un'unica, inconfondibile dottrina: il 4-3-3, un gioco offensivo, a zona, dove il possesso palla era funzionale ad attaccare e non a "annoiare".

Una carriera lunghissima, la sua, iniziata nel 1975 con il Pordenone. La parte più luminosa, come detto, è indissolubilmente legata a Pescara. Arrivato in Abruzzo, Galeone compì il miracolo per ben due volte, conquistando una promozione in Serie A nel 1987 e un'altra nel 1992. Il suo Pescara era allegria, spregiudicatezza e vittorie clamorose, come il 2-0 rifilato all'Inter di Trapattoni a San Siro e l’altro 2-0 contro la Juventus allo Stadio Adriatico. Oltre Pescara, ‘il Profeta’ ha portato in A anche l'Udinese e il Perugia, un bottino di quattro promozioni che testimonia la sua abilità nel plasmare e motivare le sue squadre.

Giovanni Galeone nel 2004 quando era l'allenatore dell'Ancona (Ansa)

Piaceva a Diego Armando Maradona che lo avrebbe voluto a Napoli, di cui era già stato allenatore nella sfortunata stagione 97-98 che portò gli azzurri in Serie B. Ma sulla panchina partenopea non tornò mai più. “È stata l’unica scelta che non rifarei in tutta la mia carriera. Lo definisco un errore di presunzione. Andare in una squadra dalla quale Mazzone era scappato era una follia”, disse anni dopo in un’intervista. Proverbiali le sue risposte. A Luciano Gaucci che gli chiedeva di controllare la vita privata dei suoi giocatori, replicò: “Guarda, non sono un guardiano di mucche”.

Giovanni Galeone con Massimiliano Allegri nel 2019 (Foto ItalyPhotopress)

Abile nel lanciare e valorizzare talenti del calibro di Zico, Iaquinta, Di Natale, si era ritirato ufficialmente nel 2013 rifiutando l’ennesima panchina del Pescara. Per molti allenatori di oggi è stato un vero maestro, basti pensare a Massimiliano Allegri, che Galeone considerava il più bravo a "leggere" le partite. Tra i suoi allievi si possono annoverare anche Gian Piero Gasperini e Marco Giampaolo, che ne hanno raccolto l'eredità filosofica più che tattica.