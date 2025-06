Giro di Svizzera tappa 4: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Heiden, 17 giugno 2025 – Il Giro della Svizzera 2025 arriva in Italia. La quarta tappa vedrà il traguardo a Piuro in Valchiavenna e chissà che il Passo dello Spluga non possa essere trampolino di lancio per una battaglia vera in ottica classifica generale. Intanto, nella tappa tre successo in solitaria di Quinn Simmons, che ha staccato i compagni di fuga per la vittoria a Heiden con 18” di vantaggio sul gruppo guidato da Joao Almeida e Oscar Onley, con la maglia gialla Romain Gregoire quarto all’arrivo appena davanti all’altro francese Kevin Vauquelin. Il primo degli azzurri è stato Lorenzo Fortunato giunto ventiquattresimo assieme ai migliori. In classifica generale comanda Gregoire con 25” su Vauquelin e 27 su Lemmen, ma qualcosa potrebbe cambiare nella quarta tappa con lo Spluga. Primo italiano proprio Lorenzo Fortunato, che con la tappa di oggi ha guadagnato dieci posizioni ed è decimo a 1’37” dal leader.

Percorso

Quarta tappa con sbarco sul suolo italiano per il Giro di Svizzera. Si riparte da Heiden, sopra il Lago di Costanza, per una frazione caratterizzata da due salite impegnative nel finale e arrivo a Piuro in Valchiavenna. Saranno 3067 i metri di dislivello e la tappa, di 193 chilometri, vivrà la parte decisiva dai meno 70 al traguardo. Prima una salita di terza categoria a Sufers di 3.4 chilometri con massime del 17%, ma arrivati in cima non ci sarà discesa. Infatti, si sale subito verso lo Splugenpass/Passo dello Spluga che misura altri 9 chilometri con medie del 7.3% e massime a inizio salita del 17%. Anche negli ultimi chilometri rampe al 10% per scollinare a quota 2114 metri sul livello del mare. In vetta mancheranno 47 chilometri al traguardo e saranno di picchiata in discesa verso Piuro, dove gli ultimi chilometri saranno in leggera salita.

L'altimetria della quarta tappa

Favoriti

Appare una tappa da fughe e qualche scattista dovrebbe tentare dalla distanza. Possiamo provare ad azzardare corridori come Hirschi, Askey, Kamna, Zimmerman, Powless, Alaphilippe e Barguil. In ottica classifica generale Gregoire cercherà di difendere la sua maglia gialla e diversi big sono attardati in classifica. Ben O’Connor, per esempio, è distanziato di 1’18”, Joao Almeida addirittura a 3’17”, Felix Gall a 3’23” e Aleksandr Vlasov a 3’39”. Per gli italiani citiamo lo scalatore Lorenzo Fortunato.

Dove vederla in tv

La quarta tappa del Giro della Svizzera si disputa mercoledì 18 giugno con orario di partenza alle 12.10 e arrivo previsto attorno alle 17. Prevista la sola diretta a pagamento dalle 14.50 su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. In streaming su Dazn e Discovery Plus.

Leggi anche - Giro di Svizzera, vittoria di Albanese nella seconda tappa