Girone a. Albinoleffe, c’è il Novara. Difesa in emergenza

ZANICA (Bergamo)

Partita difficile per l’Albinoleffe atteso ad un confronto diretto per i playoff, in casa contro il Novara. La Celeste quarta in classifica ospita il Novara settimo, ma la classifica è corta e nel breve volgere di due punti ci sono cinque squadre: andasse male i bergamaschi rischiano di trovarsi ottavi nel giro di una gara. Non ci saranno tre dei migliori elementi dell’AlbinoLeffe, oltre al giovane Vinzioli mancheranno infatti i difensori Baroni e Borghini e l’attaccante Zoma. Il Novara ha scalato la classifica è ha uno score di risultati simile a quello della Celeste.

Probabile formazione (3-5-2): Marietta; Barba, Potop, Boloca; Bosia, Astrologo, Fossati, Parlati, Ambrosini; Mustacchio, Longo. All. Lopez. Vasco Algisi