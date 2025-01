Girone A. AlbinoLeffe, pari con l’Arzignano. È il settimo risultato utile di fila

ZANICA (Bergamo)

Si apre con un pareggio in rimonta il 2025 dell’AlbinoLeffe. Veneti avanti con Milillo e agganciati da Borghini: settimo risultato utile consecutivo per i seriani. Qualche recriminazione per gli ospiti che si sono fatti preferire a lungo e hanno concretizzato nel recupero del primo tempo: sugli sviluppi di corner, Milillo sfrutta una sponda aerea e incorna in rete. Celeste poco in palla nella prima frazione di gioco, ma ben più aggressiva nella ripresa, anche se l’Arzignano risponde colpo su colpo. Il pareggio poco prima della mezz’ora, quando sull’angolo da sinistra di Parlati, Mustacchio colpisce la traversa di petto: sul tap-in, Borghini è il più lesto di tutti e in spaccata trova il punto dell’1-1. Nel recupero, infine, Parlati cestina clamorosamente la palla del 2-1, ma sarebbe stata una punizione troppo severa per gli ospiti.

ALBINOLEFFE-ARZIGNANO 1-1 (0-1)

Marcatori: 47’ pt Milillo (Ar), 29’ st Borghini (Al). Vasco Algisi