Girone A. Derby lombardo al Saleri. Lumezzane e Alcione divise da una vittoria

Il trentesimo turno di Serie C girone A mette in palio punti pesantissimi nel derby lombardo tra Lumezzane e Alcione, squadre divise da tre lunghezze e in lotta per i playoff. I rossoblù non vincono da un mese e mezzo e hanno faticato a trovare continuità, ma ora Franzini può finalmente contare su tutti gli effettivi: "Siamo al completo dopo tre mesi", ha dichiarato il tecnico. Un fattore cruciale per una squadra che ha spesso sofferto assenze pesanti e ora si affida alla fisicità a centrocampo del trio Tenkorang-Taugordeau-Iori per tornare a macinare gioco e risultati.

L’Alcione, rinvigorito dal successo casalingo contro l’Union Clodiense, si affida al consueto 4-3-1-2, con Invernizzi a dettare i tempi e la coppia Palombi-Samele pronta a colpire. Per Cusatis, una sfida cruciale che può consolidare la posizione in zona playoff e ribadire le ambizioni della squadra.

In trasferta oggi anche il Renate, che contro il Caldiero Terme va a caccia di un successo esterno atteso da tre mesi.

Matteo Baconcini