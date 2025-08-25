Girone A. Karlsson non perdona. Renate corsaro a Crema

CREMA (Cremona) Vittoria del Renate che nella prima giornata del campionato di Serie C ha superato 1-0 allo stadio Voltini di Crema la Pergolettese in un match combattuto che ha reso incerto l’esito fino all’ultimo secondo di gioco.

La squadra di mister Luciano Foschi ha messo in campo tanta organizzazione di gioco e una buona condizione fisica, ingredienti che hanno permesso di superare la formazione gialloblù del presidente Max Marinelli. “Pergo“ che nonostante la battuta d’arresto non ha sfigurato. Ora per gli uomini di Curioni testa alla sfida di domenica prossima in trasferta sul campo del Lumezzane dove servirà assolutamente ottenere un risultato positivo per ripartire.

La cronaca della partita: al 28’ Pergolettese insidiosa con un tiro di Daniele Ferrandino, la palla sfiora la traversa. Al 43’ bel tiro di Salvatore Dore,la sfera esce di pochissimo.

Al 46’arriva la rete del Renate con Karlsson che supera Lorenzo Cordaro con un preciso rasoterra.

PERGOLETTESE-RENATE 0-1 (0-1) Marcatore: 46’ pt Karlsson.

Raffaele Sisti