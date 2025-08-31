Girone A. La Giana s’illude con Berretta. Il Renate pareggia nel finale

Il veleno nella coda. La Giana vede sfumare la prima vittoria in campionato all’ultimo giro d’orologio: la rovesciata di Anelli, neo arrivo in casa Renate dalla Pergolettese, va a braccetto con la rete dell’illusorio vantaggio, firmata direttamente da Berretta. Nel recupero, altro brivido. Ma il 2-1 di Spalluto è annullato per fuorigioco. Punticino, quindi, per Espinal, sempre privo della "stellina" Gabbiani, oltre che di Ferri, Ballabio e Pala, infortunati. Dopo il ko col Trento, più di metà squadra cambiata. Rivoluzione, ma piccolo passo avanti, dopo un primo tempo fatto di tanto possesso e pochissime bollicine. Altra musica nella ripresa. E dopo l’1-0 di Beretta, Ruffini sciupa il bis. È la svolta, perché il Renate non porge l’altra guancia. Giana, invece, sulle gambe. Così, prima Delcarro fa volare due volte Mazza su piazzato, poi vede Spalluto negargli il gol. Questione solo rimandata, fino alla rovesciata di Anelli.

RENATE-GIANA 1-1 (0-0)

Marcatori: 10’ st Berretta (G), 45’ st Anelli (R) L. Mi.