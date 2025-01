Girone A. Tris Vicenza allo Speroni. Pro Patria in crisi nera. Salvezza a sette punti

BUSTO ARSIZIO (Varese)Troppo forte il Vicenza di Stefano Vecchi per la Pro Patria: i biancorossi travolgono con un tris i tigrotti. Nelle fila dei padroni di casa del tecnico Riccardo Colombo, schierato subito il nuovo acquisto Coccolo, 26enne prelevato dalla Torres. Per la squadra ospite ad aprire le marcature è Talarico, alla metà della prima frazione,’ con una conclusione potente dopo il primo calcio d’angolo a proprio favore. Nel secondo dei minuti di recupero concessi dal direttore di gara, a raddoppiare per il Vicenza è poi Rolfini che sorprende l’estremo difensore dei tigrotti Rovida con un altro tiro da fuori. Dopo un primo tempo davvero in salita, alla ripresa delle ostilità la Pro Patria si rende però pericolosa nel giro di pochi minuti: prima con il tiro di Mallamo (nella foto), che chiama in causa Confente, e al decimo, quando Costa è costretto a un salvataggio sulla linea della propria porta, dopo l’intervento del portiere. Nel finale ancora Confente nega all’attaccante biancoblù Toci la gioia almeno del gol della bandiera. Al contrario, arriva la terza rete vicentina grazie alla conclusione di Zonta. Pro Patria sempre più in zona playout e che non vince da più di tre mesi. Luca Di Falco