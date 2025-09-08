Girone a. Un’incornata di Nobili fa felice il Lunano
lunano 1 portuali 0 : Andreani, Battistoni (52’ st st Onye), Beninati (27’st Marta), Lorenzoni (31’st Cancellieri), Nobili G., Zandri, Pagliardini, Paradisi, Zazzeroni,...
Lunano 1 Portuali 0
Andreani, Battistoni (52’ st st Onye), Beninati (27’st Marta), Lorenzoni (31’st Cancellieri), Nobili G., Zandri, Pagliardini, Paradisi, Zazzeroni, Montagnoli (52’st Galletti), Sema (45’st Nobili C.). All. Manfredini.
PORTUALI: Tavoni, Candolfi (5’st Catalani), Sassaroli, Rinaldi, Savini, Testoni (19’st Serio), Gramaccia (28’st Carignani), De Marco (31’st Gioacchini), Sbarbati, Mascambruni, Franca. All.: Mancini
Arbitro: Spadoni di Pesaro. Rete: 14’st Nobili G.
Inizia con una vittoria di misura il campionato del Lunano. Un match deciso dall’incornata di Giacomo Nobili su calcio d’angolo dopo un’ora di sostanziale equilibrio: due squadre solide che si sono ben contrastate, non lasciando molti spazi agli avversari per creare pericoli in fase offensiva. Nella ripresa gli uomini di Manfredini trovano il vantaggio con Beninati, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nel finale con il pressing i Dockers hanno una buona occasione sulla testa di Sbarbati, che non riesce a trovare la porta per la provvidenziale deviazione di Battistoni.
