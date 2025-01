Girone B. Milan Futuro, che batosta: la Torres ne fa cinque

SOLBIATE ARNO (Varese)Il peggior Milan Futuro della stagione crolla in casa contro la Torres e complica ulteriormente la strada per la salvezza, distante ora ben 7 punti. Prestazione da dimenticare per i rossoneri che prendono cinque gol, di cui quattro nella prima mezz’ora. Piccola nota positiva il gol del neo-acquisto Magrassi su assist di Maximilian Ibrahimovic (alla prima presenza in C). "Abbiamo affrontato una squadra importante, ma abbiamo avuto poca intensità e forza per vincere i duelli, contastando i rivali - analizza Bonera a fine partita - Resettiamo e andiamo avanti. Ci siamo rialzati altre volte dopo incidenti così. Nel calcio non c’è tempo, dobbiamo pensare alla prossima e trovare nuove energie. Ibra jr? Sono contento perché si è dato da fare, ha fatto un assist per il primo gol di Magrassi. Speriamo che i prossimi possano portre a risultati più positivi".

Per il resto, i soliti problemi difensivi dei rossoneri sono stati ingigantiti dai sardi, che dopo quattordici minuti sono andati sul 3-0 con Fischnaller, Djamanca e Brentan liberi di colpire senza trovare opposizione. Il quarto gol ospite arriva alla mezz’ora con Mastinu che sfrutta l’errore in impostazione di Hodzic, entrato pochi secondi prima al posto dell’infortunato Traoré. Secondo tempo a ritmi bassi e al 41’ Magrassi, in acrobazia, trova la rete della bandiera. Nel recupero, la “manita“ della Torres con Casini.

Alessandro Stella