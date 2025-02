Girone B. Rilancio Ospitaletto. Poker Pro Palazzolo

Il ventottesimo turno di Serie D, girone B, si chiude senza grandi scossoni, con risultati che confermano le gerarchie emerse nel corso della stagione. A imporsi con maggiore autorità è l’Ospitaletto, che espugna il campo del Chievo Verona con un 1-2 in rimonta e torna al successo dopo tre giornate di digiuno. A decidere la sfida è Gritti, a segno nel finale per il secondo match consecutivo dopo la rete contro la Pro Palazzolo.

Il successo consente alla squadra di Quaresmini di allungare il vantaggio in vetta a otto punti, approfittando dell’unico risultato sorprendente di giornata, la caduta del Desenzano, sconfitto 1-0 dal Fanfulla. I lodigiani, al terzo risultato utile di fila, confermano il buon momento e continuano la loro risalita dalle zone calde della classifica. Prosegue anche il buon momento della Pro Palazzolo, che demolisce il Ciliverghe con un perentorio 4-0, chiudendo di fatto la pratica già nel primo tempo. Protagonista assoluto ancora una volta Alberto Paloschi, giunto alla settima rete in appena sei settimane dal suo arrivo. Il club bresciano si candida ora come principale inseguitrice della capolista, pur dovendo colmare un gap significativo in classifica. In zona playoff la Varesina centra la terza vittoria consecutiva, 1-0 sulla Pro Sesto, squadra in evidente difficoltà. Goleada invece per la Casatese Merate, che travolge 1-5 il Magenta, sempre più in crisi e ora penultimo dopo aver incassato otto sconfitte nelle ultime nove giornate. Il cammino per la salvezza si fa sempre più complesso, con la squadra chiamata a una netta inversione di rotta nelle prossime giornate.

Tanti i pareggi di giornata, con sfide ricche di emozioni. Spettacolare il 2-2 tra Sangiuliano City e Crema, i padroni di casa concludono il match in nove uomini. Stesso risultato tra Nuova Sondrio e Castellanzese, con i neroverdi raggiunti due volte. Finiscono in parità anche Sant’Angelo-Folgore Caratese e Breno-Club Milano, entrambe sull’1-1. Unico match senza reti quello tra Arconatese e Vigasio.