Girone B, steso il Matelica: era una delle squadre più in forma. Finalmente Vigor, bentornati tre punti. Con il bel gioco arriva anche il successo

vigor castelfidardo

2

matelica

0

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Gambacorta, Brugiapaglia (38’ st Bandanera), Gioielli (34’ st Fermani), Marconi, Santoni, Terrè (42’ st Malaccari), Testa (27’ st Fanesi), Storani (15’ st Ballarini), Mosca, Rombini. Panchina: Carpera, Calligari, Picciafuoco, Arifi. All. Manisera.

MATELICA: Ginestra, Lapi (1’ st Iachetta), Merli, Aquila, Brunelli, Ferretti, Gobbi, Sileoni (32’ st Stroppa), Iori, Paradisi, Dell’Aquila. Panchina: Petrelli, Croia, Santamarianova, Eugeni, Bubinelli, Catalani, Berettini. All. Tasso.

ARBITRO: Negusanti di Pesaro Urbino RETI: 36’ pt e 38’ pt Rombini

CASTELFIDARDO

Stavolta al bel gioco ha unito i punti. La Vigor Castelfidardo stende la corazzata Matelica grazie a un primo tempo sontuoso. Azioni di prima, gioco palla a terra. I gol arrivano nel finale, ma prima di sbloccare il risultato la Vigor, sempre con Rombini, autore alla fine di una doppietta, sfiora più volte il vantaggio. Solo un palo e il difensore salvano un Matelica opaco. Poi ci prova Burgiapaglia, ma la mira è imprecisa. Non lo è per Rombini che nel giro di due minuti chiude la sfida, prima di tacco servito proprio da Brugiapaglia e poi, dopo aver saltato un paio di avversari, si presenta da solo davanti al portiere per il 2-0.