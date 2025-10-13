Girone C. Ruggito Atalanta Under 23, fine della serie nera. Simonetto punisce il Cosenza sul filo di lana

Acquista il giornale
di Redazione Sport
13 ottobre 2025
Prima vittoria esterna, seconda stagionale, successo che mancava da sei partite: l’Atalanta U23 passa al 93esimo a Cosenza. Vantaggio a metà primo tempo: Simonetto pennella, Misitano (nella foto) incorna. Nella ripresa Achour impatta, ma al terzo di recupero Camara lascia scorrere una palla messa in mezzo da Cissé e Simonetto timbra.

NONA GIORNATA: Az Picerno-Casertana 0-2, Foggia-Crotone 0-3, Giugliano-Catania 0-3, Monopoli-Salernitana 0-1, Casarano-Audace Cerignola 3-0, Cavese-Trapani 0-1, Cosenza-Atalanta U23 1-2, Potenza-Latina 0-0, Siracusa-Sorrento 0-1, Benevento-Team Altamura 3-0.

CLASSIFICA: Salernitana 22; Benevento 19; Catania, Casarano 18; Crotone 17; Cosenza 15; Casertana 14; Potenza 13; Monopoli, Latina 12; Sorrento, Audace Cerignola 10; Az Picerno 9; Trapani, Atalanta U23, Team Altamura 8; Foggia 7; Giugliano 6; Cavese 5; Siracusa 3.

PROSSIMO TURNO: sabato ore 14.30 Casarano-Foggia, Crotone-Monopoli, Sorrento-Cosenza, ore 17.30 Latina-Giugliano; domenica ore 12.30 Casertana-Siracusa, ore 14.30 Atalanta U23-Trapani, Benevento-Potenza, Catania-Salernitana, ore 17.30 Audace Cerignola-Cavese, ore 20.30 Team Altamura-Az Picerno.

R.S.

© Riproduzione riservata

