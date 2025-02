Girone C. Silenzi non perdona, Brusaporto di misura

La ventottesima giornata del girone C di serie D in chiave bergamasca riserva felicità al Brusaporto. I gialloblù, infatti, riescono a vincere sul difficile campo del blasonato Portogruaro grazie ad un gol del bomber Silenzi al 20’ del primo tempo. Il successo colto in Veneto consente alla squadra di mister Terletti di affiancare in quinta posizione, l’ultima utile per accedere ai playoff, i cugini del Villa Valle, sconfitti a sorpresa in casa dal pericolante Montecchio. Il blitz in terra veneziana di Selvatico e compagni merita di essere sottolineato perché la compagine orobica ha saputo mettere in mostra la solidità difensiva e un gioco propositivo che fanno del Brusaporto, soprattutto se i gialloblù sapranno trovare la necessaria continuità, una seria candidata ad una presenza nella post-season.

Un obiettivo che resta nel mirino del Villa Valle, nonostante l’inatteso ko interno col Montecchio. A Villa d’Almé la squadra di Sgrò parte bene e si porta in vantaggio con Mecca dopo soli 8’. I vicentini, però, reagiscono e prima dell’intervallo operano il sorpasso grazie alle reti di Manarin (25’) e Zanella (43’). Il Villa Valle affida alla ripresa la sua rincorsa, ma dopo soli 7’ arriva il secondo gol di Zanella che rende proibitivo l’inseguimento dei locali, che solo nel recupero riescono ad accorciare le distanze per il definitivo 2-3.

Risultato negativo anche per la Virtus Ciserano. I rossoblù sono costretti a cedere in casa 2-0 alla capolista Dolomiti Bellunesi. La prima della classe ribadisce la sua voglia di salire in C grazie ad un gol per tempo di Parlato (15’) e Diallo (al 4’ di recupero della ripresa). La squadra di Mussa rimane così in zona playout, ad una distanza di cinque punti dalla salvezza diretta. Sopra le posizioni peggiori si trovano al momento Caravaggio e Real Calepina, reduci rispettivamente dal 3-1 patito dell’Este e dall’1-1 conquistato sul campo dell’Adriese.