GIUDICE SPORTIVO. Di Paola e Mattioli fermati per un turno Designazioni ufficiali per Lucchese-Vis Pesaro: arbitro Catanzaro, assistenti Marchese, Macchi e Di Mario. Mattioli e Di Paola (Vis Pesaro) un turno di squalifica. Biglietti fino venerdì 24, costo curva Est ospiti 9€ + diritti. Ammende per Ancona, Spal, Cesena, Torres, Perugia ed Arezzo.