Giudice sportivo. Le squalifiche fino alla Prima Categoria

Le squalifiche dall’Eccellenza alla Prima Categoria.

ECCELLENZA. Una giornata per Scanagatta (Fermana) e Marasca (Tolentino). Squalificato fino all’8 ottobre Roberto Mobili, allenatore del Chiesanuova. Inibizione fino all’8 ottobre anche per il dirigente del Montefano, Stefano Bonacci.

PROMOZIONE. Due turni di stop a Stacchiotti (Vigor Castelfidardo) e a Brunetti (Castelfrettese). Una a Zazzeroni (Lunano). Ammenda di euro 150 all’Ostra "per aver, un gruppo di sostenitori, rivolto ai calciatori avversari e alla terna arbitrale, espressioni irriguardose durante la gara". Inibizione fino al 22 ottobre per Matteo Dominici, dirigente del Lunano. Il Moie Vallesina disputerà le seguenti gare interne la domenica: domani contro la Castelfrettese, il 18 novembre contro la Biagio Nazzaro Chiaravalle e l’8 febbraio contro la Montemarcianese.

PRIMA CATEGORIA. Due giornate di squalifica a Pandolfi (Borgo Minonna). Una a Piermattei (Borgo Minonna), Mariotti (Le Torri Castelplanio) e Coppari (Staffolo). Ammenda di euro 50 al Borgo Minonna.