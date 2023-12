Giudice sportivo. Mano pesante per Barba del Como: due turni di stop

Mano pesante del giudice sportivo per Barba del Como. Due turni di squalifica sono stati inflitti al 30enne difensore bluceleste "per avere, al termine della gara, afferrato per i capelli un calciatore avversario". I fatti risalgono alla sfida in casa contro il Modena nell’ultimo turno. In relazione alla sedicesima giornata di Serie B il giudice sportivo ha inoltre inflitto un turno di stop per ai difensori Antov e Bianchetti della Cremonese.

I fatti risalgono alla gara giocata allo Stadio Zini contro il Venezia.