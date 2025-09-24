Giulianova affamato, Fossombrone avvisato

Il Fossombrone, rinfrancato dai primi tre punti conquistati a Macerata nella trasferta domenicale, sfida oggi il Giulianova, alle ore 15 allo stadio Marcello Bonci. Gli abruzzesi sono tornati in Serie D dopo quattro anni di Eccellenza, conclusi da protagonisti con solo tre sconfitte nell’ultimo campionato. Confermata la guida tecnica di Roberto Cappellacci, che potrà contare su alcuni dei protagonisti della scorsa stagione. La società ha piazzato colpi di spessore come lo slovacco Nikolas Špalek, ex Serie A e B, e diversi under provenienti da settori giovanili professionistici. Nonostante un mercato estivo incoraggiante, i giallorossi hanno faticato a decollare in questo avvio di stagione. Le potenzialità per inserirsi tra le protagoniste del girone F ci sono tutte, ma occorre ancora costruire un assetto stabile capace di sostenere il gioco e i risultati. Domenica scorsa, nel derby col Teramo, il Giulianova non ha mostrato la grinta necessaria per una partita di quel livello. Pur riuscendo a pareggiare il primo svantaggio, è poi crollato sotto la superiorità degli ospiti. Sulle ali della vittoria di Macerata, il Fossombrone punta a confermare le proprie ambizioni e a prolungare la striscia positiva, approfittando dell’entusiasmo scaturito dai primi tre punti stagionali. L’obiettivo è restare vicino alle squadre di vertice e dare continuità ai risultati, per raggiungere al più presto la quota salvezza e magari sognare qualcosa in più.

Il match contro il Giulianova rappresenta un test significativo per misurare la crescita dei ragazzi di mister Giuliodori. L’ambiente metaurense sa bene che, al di là di una classifica ancora acerba, confrontarsi con una piazza blasonata come quella giallorossa fornirà indicazioni importanti sul potenziale della squadra. Il Fossombrone dovrà cercare di imporre il proprio gioco, mentre il Giulianova dovrà capitalizzare al meglio le occasioni a disposizione per strappare punti preziosi. Sul fronte psicologico, il Fossombrone sa che un successo potrebbe regalare una spinta enorme al morale e certificare il buon lavoro svolto finora. Il Giulianova, invece, non può permettersi un’altra battuta d’arresto. La gestione dei momenti chiave sarà determinante: entrambe le squadre dovranno mantenere alta l’intensità ed evitare cali di concentrazione fino al triplice fischio.

Così in campo, stadio "Bonci" ore 15

GIULIANOVA (4-3-3): Iovino; Pesoli, Esposito, Morri, Pertosa; Giglio, Vitale, Scimia; Martiniello, De Silvestro, Vuillermoz, All. Cappellacci. A disposizione: Negro; Cortijo, Bolondi, Agostini, Gjonaj, Mbaye, Petrella, Carbonelli, Grisley.

(4-3-1-2): Bianchini; Ronchetti, Imbriola, Giunchetti, Fabbri; Bucchi, Masawoud, Ghinelli; Agogo; Sanè, Kyeremateng, All. Giuliodori. A disposizione: Troselj, Brisku, Procacci, Kljajic, Valmori, Arcangeli, Likaxhiu, Di Paoli, Torri.

Arbitro: Giovanni Curcio di Siena

Valerio Paganelli