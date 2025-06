Giuseppe Magi torna alla Vigor Senigallia come allenatore: entusiasmo tra i tifosi

Giuseppe Magi è il nuovo allenatore della Vigor Senigallia. Il matrimonio si è fatto ed il popolo rossoblu è oltremodo raggiante. Come annunciato dal club nei giorni scorsi, la svolta sarebbe arrivata nel weekend e così è stato. Intorno alle 10 del mattino di ieri, la Vigor ha comunicato il ritorno di Magi, stavolta nei panni di allenatore, nella città della Rotonda.

Bruciata la concorrenza delle rivali: nelle ultime settimane, numerosi club si sono fatti avanti per assicurarsi l’esperienza del mister pesarese, tra questi anche il Fossombrone, alla fine però il tecnico ha accettato la proposta di Moroni, convinto dal progetto vigorino.

Giuseppe Magi, classe 1971, ha vestito la maglia rossoblu all’inizio degli anni ‘90, diventando una vera e propria icona per i tanti tifosi che andavano allo stadio ad ammirare le sue prodezze ed un calcio autentico, accessibile e identitario. I tifosi della Vigor associano bellissimi ricordi alla figura di Magi, tra partite memorabili e gol di pregevolissima fattura, al fianco dell’altro gemello del gol di quell’epoca, ovvero Stefano Pieri. Magi rientra anche tra i protagonisti dell’indimenticabile spareggio promozione di Falconara del 1991, con oltre 5000 presenze sugli spalti. In quell’occasione, subentrò nella ripresa al posto di Rossetti.

Nell’ottobre del 1994 però, la sua avventura in rossoblu si interrompe, Magi saluta la Vigor per approdare al Tolentino e con i cremisi raggiunge una storica promozione in C2.

Con il passare degli anni il suo ruolo nel mondo del calcio cambia. I primi passi da allenatore li muove nella sua Pesaro, nel vivaio della Vis, fino all’approdo in prima squadra, in quarta serie. La Serie D la vince però nel 2014-2015, alla guida della Maceratese, da imbattuto. Grandi soddisfazioni anche con il Gubbio: un’altra vittoria del campionato di Serie D ed un sesto posto in Lega Pro che gli spalanca le porte dei playoff per la serie cadetta. Nel professionismo Magi ha raccolto esperienze importanti anche con Bassano, Sambenedettese e, nella stagione 2020/21, con il Ravenna.

Al termine dell’avventura in Romagna segue un lungo stop di 4 anni, fino alla ripartenza. Lo scorso anno, infatti, torna in Eccellenza alla guida del Montecchio. Con il K-Sport disputa una stagione eccezionale, ma nel finale qualcosa va storto ed i sogni promozione si infrangono. Magi torna così nella "sua" Senigallia tra curiosità ed entusiasmo; l’ambiente vigorino lo aspetta, anzi non vede l’ora di vederlo all’opera.

"È una soddisfazione a livello personale, di certo è stata una trattativa lunga visto che la mia stagione si è appena conclusa - spiega mister Beppe Magi -. Logicamente bisogna creare i presupposti giusti, e soprattutto crearli nei momenti giusti, mai agire in maniera affrettata. La Vigor mi ha aspettato, hanno avuto fiducia in me, senza dimenticare i miei trascorsi a Senigallia… Tutto ciò ha fatto la differenza".

Poi ci sono i tifosi che hanno invaso i gruppi social dedicati alla Vigor a suon di commenti festanti. Un bentornato corale da parte di una tifoseria che nutre grandi aspettative e si fida del nuovo tecnico. Magi è stato un grande calciatore vigorino, saprà essere all’altezza dei suoi trascorsi nei panni di allenatore? È quello che si augurano tutti, di certo però l’identità, o meglio la senigalliesità, ha tanti volti e Magi la rappresenta al meglio.

