GLI AVVERSARI. Seghetti guiderà l’attaco degli umbri. Viti in rampa di lancio

Seconda sfida consecutiva al "Curi" per il Perugia di Formisano. E dopo il successo con la Juventus Next Gen, il Grifo punta al bis domani sera con la Recanatese per tentare l’assalto al terzo posto occupato dalla Carrarese. Non mancano i dubbi in casa-Perugia, soprattutto in difesa. Con Dell’Orco infortunato, Lewis non al meglio della condizione e Angella al rientro dopo due settimane di assenza, Formisano cerca l’aiuto dei "suoi" giovani: certo l’impiego di Souare domani sera, in rampa di lancio (soprattutto alla luce del trittico di gare ravvicinate) anche Matteo Viti, fresco di primo contratto da professionista. Con il rientro dalla squalifica di Kouan non mancano i ballottaggi a centrocampo, mentre in attacco non dovrebbero esserci dubbi: spazio a Sylla e a Seghetti, con il giovane attaccante pollentino tornato al gol, dopo un lungo digiuno, nella gara con la Fermana di metà febbraio. In attacco, buone notizie anche dal giovane Polizzi che si è sottoposto ad alcuni accertamenti per un risentimento muscolare che hanno escluso problemi. Polizzi potrebbe quindi essere a disposizione per la panchina.