Gli azzurri non sbagliano un colpo. Imperiale pareggia subito il conto. Carrarese praticamente perfetta . E il Sestri Levante getta la spugna

CARRARESE

5

SESTRI LEVANTE

1

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes (66’ Della Latta), Di Gennaro, Imperiale; Zanon (82’ Maccherini), Capezzi, Schiavi (66’ Zuelli), Cicconi (82’ Cerretelli); Palmieri (52’ Finotto), Panico; Capello. A disp. Mazzini, Tampucci, Boli. All. Calabro.

SESTRI LEVANTE (4-5-1): Anacoura; Matteucci, Pane, Oliana (60’ Regini), Podda; Clemenza (69’ Troiano), Candiano (60’ Andreis), Sandri, Parlanti (69’ Vaughn), Gala; Fossati (48’ Omoregbe). A disp. Balducci, Raspa, Schirru, Grosso, Raggio Garibaldi. All. Barilari.

Arbitro: Ubaldi di Roma 1 assistito da Fratello di Latina e Pizzoni di Frattamaggiore; quarto ufficiale El Ella di Milano.

Marcatori: 4’ Pane (S), 15’ Imperiale (C), 17’ Candiano autorete (C), 58’ Panico (C), 63’ Schiavi (C), 75’ Finotto (C).

Note: spettatori 1298 per un incasso di euro 5.264,00; corner 8-2; espulso al 35’ Podda (S); ammoniti Clemenza, Illanes, Pane, Zanon, Panico; recupero 2’ e 3’.

Carrara - Neanche una partenza ad handicap ferma la Carrarese capace di rimontare un gol a freddo e rigirare il match già nei primi 45 minuti di gioco. Il Sestri Levante, arrivato allo stadio dei Marmi con un più accorto 4-5-1, si ritrova in vantaggio quasi senza accorgersene già al 4’. La Carrarese, infatti, si fa male da sola: retropassaggio corto di testa di Capezzi per Bleve che ritarda l’uscita e Fossati si inserisce anticipandolo.

L’arbitro indica sicuro il dischetto. Dagli undici metri Pane non sbaglia calciando forte sotto la traversa. Gli azzurri, però, ci mettono pochissimo a rimetterla in sesto. Basta il secondo corner, al 15’, sugli sviluppi del quale Di Gennaro calcia in area impegnando Anacoura e sulla respinta capitan Imperiale è il più lesto di tutti a ribadire in rete. I locali non si fermano e su una ripartenza veloce Panico scarica a sinistra per Cicconi il cui cross teso e insidioso viene deviato nella propria porta da Candiano.

Spostata l’inerzia della gara gli apuani subiscono un po’ il ritorno dei liguri che con un paio di azioni provano ad impensierire Bleve, molto bravo in un paio di uscite. Al 35’ altro episodio determinante: Podda si prende un ’rosso’ diretto per un colpo in stile Kung Fu rifilato a Palmieri.

Il Sestri inizialmente non subisce il contraccolpo dovuto all’inferiorità numerica ed anzi al 40’ va vicino al pari con un colpo di testa di Pane da corner. Nella ripresa già al 1’ la Carrarese potrebbe chiuderla con Illanes che non inquadra la porta da posizione ravvicinata. Al 51’ erroraccio di Illanes che lancia Omoregbe in campo aperto. Per fortuna Bleve ci mette una pezza sul susseguente tiro di Candiano.

Sul fronte opposto Capello impegna Anacoura con un tiro a giro e sul proseguo dell’azione Palmieri si mangia un gol fatto saltando il portiere ma inciampandosi a porta vuota. Il centrocampista subito dopo viene sostituito da Finotto che nel giro di pochi minuti va subito vicino al gol. Gol che trova Panico al 58’ deviando di petto una corta respinta del portiere su cross del solito Cicconi. Non c’è più partita e la Carrarese dilaga: al 63’ segna Schiavi di testa su assist di Zanon, al 75’ Capezzi imbecca Finotto che insacca in scivolata. Una prestazione davvero da incorniciare per i ragazzi allenati dal tecnico azzurro che fa ben sperare per il prosieguo della competizione.

Gianluca Bondielli