Gli Azzurri si preparano alle qualificazioni A settembre le gare contro Estonia e Israele Prime prove per il nuovo ct Gattuso. Italia, è già crash test. La missione è il Mondiale

Sull’orlo del baratro, Gennaro Gattuso arriva sulla panchina dell’Italia per provare a ridare certezze ad un gruppo che sembra aver perso ogni riferimento, soprattutto difensivo. Gli Azzurri si preparano ad affrontare il doppio impegno con Estonia e Israele che vale già una fetta consistente del prossimo mondiale. Ripartiamo da un distacco di 9 punti, con 2 partite in meno, dalla Norvegia. La distanza appare proibitiva, ma il lumicino di speranza per evitare il secondo posto e i conseguenti spareggi è legato in gran parte alla gara di ritorno con gli scandinavi, in programma il 16 novembre a San Siro. Perciò, ammesso e non concesso che entrambe le squadre facciano punteggio pieno nelle prossime gare, dovremmo vincere lo scontro diretto dell’ultima giornata con uno scarto di più di 3 gol. La sola vittoria, infatti, basterebbe solo nel caso in cui prima si riuscisse a ridurre il divario nella differenza reti, -12 in questo momento, per evitare di passare ancora dallo spauracchio playoff che ci è già stato fatale due volte, in due modalità differenti. Nel 2017 il preliminare era stato percepito come un mero passaggio intermedio, con l’eliminazione mai presa in considerazione e la tragedia che ci aveva colto alla sprovvista. Nel 2022, da campioni d’Europa in carica, l’impressione era stata che l’insieme di episodi negativi ci fosse arrivato addosso come una valanga inarrestabile e, ancora una volta, la squadra non era stata capace di reagire. L’eventualità attuale, invece, appare molto più tangibile e la Figc si è cautelata fin da subito. Scelta sbagliata o meno ce lo diranno i risultati, ma almeno una decisione è stata presa. Affidarsi alla retorica del campione che farà sudare di nuovo la maglia, che riporterà la bava alla bocca degli Azzurri, però, è un esercizio superficiale e ingeneroso verso lo stesso neoct. Tutte queste caratteristiche possono essere ricondotte al Ringhio giocatore, ma pretendere quello spirito come elemento fondante di questa nuova gestione tecnica è totalmente irragionevole. Gattuso arriva con un monito più concreto: l’Italia ha bisogno di organizzazione, soprattutto difensiva.

Riavvolgendo il nastro, ci si rende conto di quanto il problema dell’Italia, ben prima della mancanza di spunto offensivo, sia la tenuta del reparto arretrato. Nell’ultimo anno, prendendo in considerazione tutte le partite del post-europeo, la Nazionale ha concesso 16 reti in 10 gare. Nella catastrofe di Oslo, poi, i gol subiti sono stati tutti e tre segnati a difesa azzurra schierata. Il che è certamente preoccupante, ma stimola una riflessione: la difficoltà è prima di tutto mentale. Gattuso, quindi, deve tentare di resettare l’impostazione della squadra in termini di sicurezza e consapevolezza della propria forza difensiva, dopo il fallito tentativo spallettiano di dominare con il pallone. Gli interpreti sono assolutamente a livello di una partecipazione al mondiale. Davanti a Donnarumma, la rosa dei difensori papabili comprende nomi del calibro di Bastoni e Dimarco, vicecampioni d’Europa; di Buongiorno e Di Lorenzo, campioni d’Italia e allenati nel club da uno dei cinque migliori allenatori della scorsa stagione, in accordo con France Football; oltre ad altri nomi degni di nota come Mancini e i due “inglesi“ Calafiori e Leoni.

Potrebbe sembrare non intuitivo dare priorità alla restaurazione del reparto arretrato, ma il passato insegna che le ultime due mancate qualificazioni sono state caratterizzate da un evidente peccato di presunzione. I playoff sono un’orizzonte probabile, stavolta percepito con anticipo, e sarebbe fondamentale arrivarci con una una granticità difensiva che è nelle nostre corde, visti i calciatori a disposizione. Se il destino è segnato, almeno cerchiamo di giungere al varco con le spalle coperte.