Gli italiani nei campionati esteri. Donnarumma, un errore da rosso. Il Brighton vuole rinnovare De Zerbi

Momento non memorabile per Gigio Donnarumma al Psg. Reduce da una serie di errori, come quello contro il Monaco, e poi l’ultimo in Champions contro il Newcastle che è quasi costato la sconfitta ai parigini, anche ieri nel match sul campo del Le Havre l’ex del Milan ne ha combinata un’altra. Su un rinvio del Le Havre, Donnarumma prima ha esitato e poi è intervenuto in ritardo su Josué Casimir della squadra di casa, abbattendolo. Per l’arbitro non ci sono stati dubbi: fallo da ultimo uomo e cartellino rosso. Luis Enrique ha fatto entrare così in porta lo spagnolo Arnau Tenas, protagonista poi con notevoli interventi nella partita vinta 2-0 da Paris grazie ai gol di Mbappé e di Vitinha. I tifosi parigini hanno poi a gran voce chiesto sui social che diventi proprio l’iberico il portiere titolare.

In Premier League – l’Arsenal è in vetta a +3 sul City bloccato sul 3-3 dal Tottenham – il Brighton di De Zerbi ha perso 3-2 in casa del Chelsea ed è ottavo. Il tecnico italiano sarebbe vicino al rinnovo (il suo contratto scade nel 2026) per non indurlo ad accettare nel prossimo futuro le offerte dello United, ora settimo con Ten Hag al timone.